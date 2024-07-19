Η Focus Features αποκάλυψε το πρώτο τρέιλερ για το θρησκευτικό θρίλερ «Conclave», με πρωταγωνιστές τους Στάνλεϊ Τούτσι, Ρέιφ Φάινς και Iζαμπέλα Ροσελίνι.

Bασισμένο στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Ρόμπερτ Χάρις, το σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ, Πίτερ Στρόγκαν, διαδραματίζεται στην έδρα της Καθολικής Εκκλησίας στο Βατικανό και ακολουθεί μία από τις πιο μυστικές και ιστορικές διαδικασίες, την επιλογή ενός νέου Πάπα.

O βραβευμένος πρωταγωνιστής Ρέιφ Φάινς υποδύεται τον Καρδινάλιο Λόρενς, ο οποίος αναλαμβάνει να υλοποιήσει τη μυστική διαδικασία μετά τον απροσδόκητο θάνατο του αγαπημένου Πάπα.

«Όταν συγκεντρωθούν οι ισχυρότεροι ηγέτες της Καθολικής Εκκλησίας από όλο τον κόσμο και είναι κλεισμένοι στις αίθουσες του Βατικανού, ο Λόρενς θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας συνωμοσίας καθώς ανακαλύπτει ένα μυστικό που θα μπορούσε να κλονίσει τα ίδια τα θεμέλια της Εκκλησίας», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Το καστ συμπληρώνουν οι Μεράμπ Νινίντζε, Τζον Λίθγκοου, Λούσιαν Μσαμάτι, Μπριάν Φ. Ο'Μπάιρν, Κάρλος Ντίεζ, Ρόνι Κράμερ και Τόμας Λόιμπλ.

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2023 στα διάσημα στούντιο Cinecittà στην Ιταλία υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του βραβευμένου με Όσκαρ Έντβαρντ Μπέργκερ και με τον Στεφάν Φοντέν στη διεύθυνση φωτογραφίας.

Η ταινία αναμένεται να προβληθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τελουράιντ την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Η Focus Features θα κυκλοφορήσει το «Conclave» σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους την 1η Νοεμβρίου, πριν από την πρεμιέρα στις 8 Νοεμβρίου, αναφέρει το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

