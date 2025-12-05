Σίνθια Ερίβο: Τιμήθηκε με το βραβείο Κερκ Ντάγκλας στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα

«Πάντα σκέφτομαι τα βραβεία ως πράγματα που έρχονται στο τέλος μιας καριέρας και νομίζω ότι δεν είμαι καν στη μέση της δικής μου» τόνισε η Σίνθια Ερίβο το βράδυ της Πέμπτης, υπό δυνατά χειροκροτήματα, ενώ παραλάμβανε το Βραβείο Κερκ Ντάγκλας για Αριστεία στον Κινηματογράφο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα (SBIFF).

Η ηθοποιός-τραγουδίστρια, η οποία φέρεται να κερδίζει υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για την ερμηνεία ως Ελφάμπα, γνωστή και ως Κακιά Μάγισσα της Δύσης, στην ταινία «Wicked» και στη συνέχειά της «Wicked: For Good» πρόσθεσε: «Σας ευχαριστώ γι' αυτό γιατί μου θυμίζει, ναι, πόσο μακριά έχω φτάσει, αλλά και πόσα ακόμα έχω να διανύσω. Και αυτή είναι μια όμορφη στάση στον δρόμο».

Ο εκτελεστικός διευθυντής του SBIFF, Ρότζερ Ντάρλινγκ, σύμφωνα με το THR άνοιξε την τελετή περιγράφοντάς τη Σίνθια Ερίβο ως «ένα από τα πιο φλογερά φώτα που εργάζονται σήμερα». Επικαλούμενος τον θρυλικό συνονόματο του βραβείου που η Ερίβο παρέλαβε, ο οποίος πέθανε το 2020 σε ηλικία 103 ετών, ο Ντάρλινγκ πρόσθεσε: «Ο Κερκ θα γελούσε πολύ και θα είχε πιει ένα dry martini με την κα Ερίβο».

Cynthia Erivo and Jon M. Chu attend the 18th Annual Kirk Douglas Award Tribute Presented To Cynthia Erivo during the 2026 Santa Barbara International Film Festival in Santa Barbara, California.#GettVideo @jonmchu New Vision 👉 https://t.co/DX7TSNqeT3 pic.twitter.com/ECQkdFPwRX — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) December 5, 2025

Ο Μαρκ Πλατ, ο οποίος έκανε την παραγωγή τόσο των παραστάσεων του Wicked στο Μπρόντγουεϊ όσο και των ταινιών, ανέβηκε αργότερα στη σκηνή και είπε: «Ευχαριστώ τον Οζ για την Σίνθια Ερίβο». Επαίνεσε την επιμονή της να απεικονίσει την Ελφάμπα με αξιοπρέπεια, την τόλμη της στην ερμηνεία τραγουδιών όχι μόνο ζωντανά αλλά και συχνά ενώ «πετούσε» και το εξίσου δυνατό της έργο σε σκηνές που δεν απαιτούσαν να χρησιμοποιήσει τη μαγική της φωνή: «Είναι πραγματικά στις σιωπηλές στιγμές που αποκαλύπτεται η αληθινή της υπερδύναμη. Είναι οι στιγμές όπου, με το σώμα της, ή όταν τα μάτια της βυθίζονται στην κάμερα και σε εμάς, νιώθουμε την ψυχή της, νιώθουμε το συναίσθημά της, τον πόνο της, την ανάγκη της, την ελπίδα της και την αγάπη της. Είναι σε αυτές τις στιγμές σιωπής που αποκαλύπτεται η ουσιαστική αλήθεια του χαρακτήρα. Και αυτό - η εύρεση της ουσιαστικής αλήθειας - είναι η ουσία της σπουδαίας υποκριτικής» υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.