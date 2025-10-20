Ο Μάικλ Μαν πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει ΑΙ στο «Heat 2»

Ο Μάικλ Μαν δήλωσε ότι πιθανότατα θα πειραματιστεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη στην ταινία «Heat 2».

«Δεν πειραματίζομαι με την τεχνολογία άσκοπα», είπε ο Μαν όταν ρωτήθηκε για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ταινίες του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που διοργανώθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λιμιέρ στη Λυών της Γαλλίας.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός παρέλαβε το τιμητικό βραβείο Λιμιέρ 2025 από τη Γαλλίδα ηθοποιό Ιζαμπέλ Ιπέρ.

«Όταν έχω μια δραματική ανάγκη ή μια αισθητική ανάγκη για αυτό, τότε εμβαθύνω σε αυτό που χρειάζομαι» εξήγησε.

«Η γήρανση και η απογήρανση μπορεί να είναι πολύ σημαντικές στην επόμενη ταινία» είπε ο Μαν, αναφερόμενος στην πολυαναμενόμενη συνέχεια του φιλμ «Heat». Όπως αποκάλυψε κατά τη διάρκεια masterclass τα γυρίσματα του «Heat 2» θα ξεκινήσουν το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Μαν αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι η ταινία «Heat 2» μεταφέρθηκε από την Warner Bros. στην United Artists, ιδιοκτησίας της Amazon MGM και στον παραγωγό Σκοτ Στάμπερ.

Η ταινία «Heat 2» είναι «ακριβή για να γίνει, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει στο σωστό μέγεθος και κλίμακα» εκτίμησε ο Μάικλ Μαν «Θα γυριστεί στο Σικάγο, το Λος Άντζελες, την Παραγουάη και πιθανώς σε ορισμένα μέρη της Σιγκαπούρης» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην πλοκή του «Heat 2», ο σκηνοθέτης είπε ότι θα κινείται μπρος-πίσω στον χρόνο, πριν και μετά τα γεγονότα της αρχικής ταινίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

