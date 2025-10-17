«I Play Rocky»: Εκπληκτική ομοιότητα του πρωταγωνιστή με τον νεαρό Σταλόνε

O βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Green Book», Πίτερ Φαρέλι, ξεκίνησε τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «I Play Rocky», εμπνευσμένης από την απίστευτη ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone) και το πώς κατάφερε να γυρίσει το θρυλικό «Rocky» του 1976.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ανερχόμενου Σταλόνε βρίσκεται ο Άντονι Ιπόλιτο, ο οποίος υποδύθηκε τον Αλ Πατσίνο στη μίνι σειρά της Paramount «The Offer». Τα πρώτα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα έχουν ήδη κυκλοφορήσει, τονίζοντας την εκπληκτική ομοιότητα του πρωταγωνιστή με τον νεαρό Σταλόνε, σύμφωνα με το World of Reel.

To młody Sylvester Stallone? Nie, to Anthony Ippolito na planie filmu "I Play Rocky" 🥊 pic.twitter.com/ragIQsWVs8 — Filmweb (@Filmweb) October 17, 2025

Το σενάριο, δια χειρός Πίτερ Γκαμπλ (Peter Gamble), ακολουθεί «έναν άγνωστο ηθοποιό με μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία, ο οποίος έχει γράψει ένα σενάριο και αρνείται πεισματικά τις δελεαστικές προτάσεις μεγάλων στούντιο γιατί θέλει να έχει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Όπως περιγράφει η επίσημη σύνοψη, «απορρίπτοντας μια προσφορά για χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή εργάζεται για ψίχουλα προκειμένου να γυριστεί η ταινία, με τον ίδιο ως πρωταγωνιστή».

Το φιλμ ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976 αποσπώντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζοντας το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Το καστ του «I Play Rocky», συμπληρώνουν οι Άννα Σοφία Ρομπ, Ματ Ντίλον, Στέφαν Τζέιμς, Πι Τζέι Μπερν και Τζέι Ντουπλάς. Υπενθυμίζεται πως ο Φαρέλι κυκλοφόρησε πρόσφατα την κωμωδία «Ricky Stanicky», με πρωταγωνιστές τους Τζον Σίνα και Ζακ Έφρον.

