«Rental Family»: Ο Μπρένταν Φρέιζερ ξεπέρασε τις ανασφάλειες με τη νέα του ταινία

Ο Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser) συγκίνησε το κοινό μετά την προβολή της νέας του ταινίας «Rental Family» στο Λονδίνο, λέγοντας ότι η συμμετοχή του στο έργο τον βοήθησε να ξεπεράσει τις χρόνιες ανασφάλειες του.

«Παλεύω με την ανασφάλεια και η συμμετοχή μου σε αυτή την ταινία μου θύμισε ότι είμαι αρκετά καλός και ότι πάντα ήμουν» είπε ο σταρ. «Γιατί τα βάζω τόσο πολύ με τον εαυτό μου; Είναι κάτι που βρίσκεται μέσα μου» συμπλήρωσε.

Το «Rental Family», ακολουθεί τον Philip Vanderplug, έναν Αμερικανό ηθοποιό που ζει στο Τόκιο και η ζωή του αλλάζει όταν εμπλέκεται σε μια εταιρεία που ειδικεύεται στην «ενοικιαζόμενη οικογένεια», μια υπηρεσία όπου προσλαμβάνονται ηθοποιοί για να υποδυθούν ρόλους συγγενών ή συντρόφων στη ζωή των πελατών.

Είναι η δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα της Hikari, της δημιουργού πίσω από την επιτυχημένη σειρά «Beef» στο Netflix σε σενάριο δικό της και του Stephen Blahut. Όπως αποκάλυψε το σενάριο γεννήθηκε από μια αγγελία αναζήτησης εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Ο Stephen έψαχνε δουλειά στο Τόκιο και βρήκε μια θέση σε εταιρεία «ενοικίασης οικογένειας». Είμαι από την Ιαπωνία. Δεν γνώριζα τίποτα για αυτή την επιχείρηση», είπε η σκηνοθέτις. «Η πανδημία μάς έβαλε σε μια απόσταση. Δεν υπάρχει πλέον τόση σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων», τόνισε.

Τα θέματα της μοναξιάς και της αποξένωσης που πραγματεύεται η ταινία αποδόθηκαν με ιδιαίτερη ένταση, καθώς οι ηθοποιοί προσέγγισαν τους ρόλους μέσα από προσωπικές τους εμπειρίες.

Ο Takehiro Hira, ο οποίος υποδύεται έναν μοναχικό εργασιομανή άντλησε έμπνευση από τη δική του εμπειρία ως φοιτητής στο εξωτερικό.

«Πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήμουν 15 ετών και πέρασα πολλές μέρες και νύχτες Χριστουγέννων, καθισμένος μόνος μου στο δωμάτιο, όπως ακριβώς καθόταν και ο Philip στο κρεβάτι. Όταν είδα την ταινία για πρώτη φορά, αυτή ήταν η σκηνή που με έκανε να κλάψω», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Φρέιζερ αποθέωσε τη νεαρή συμπρωταγωνίστριά του Σάνον Γκόρμαν, χαρακτηρίζοντας την ερμηνεία της ως «αυθεντική» παρόλο που το «Rental Family» αποτελεί την πρώτη της κινηματογραφική δουλειά.

Ο θρυλικός ηθοποιός Ακίρα Εμότο (Akira Emoto) υποδύεται έναν χαρακτήρα που ερευνά θέματα θνητότητας και απώλειας μνήμης. Μέσω μεταφραστή, περιέγραψε τον ρόλο ως μια αναζήτηση του «πλούτου της ζωής» ακόμη και μέσα στη μοναξιά, σημειώνοντας: «Η μοναξιά είναι κάτι κακό; Πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό». Η παραγωγή χρειάστηκε πέντε χρόνια για να ολοκληρωθεί, αντιμετωπίζοντας την πανδημία και τις απεργίες των ηθοποιών στην Αμερική πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα στο Τόκιο, σύμφωνα με το Variety.

