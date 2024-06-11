Λογαριασμός
Paul Mescal: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες του από το «Gladiator 2» - Φέρτε πίσω τον Russell Crowe…

Ο 28χρονος Ιρλανδός ηθοποιός έδειχνε ευδιάθετος, αλλά η οποιαδήποτε σύγκριση με τον προκάτοχό του, Russell Crowe, θα ήταν, μάλλον, ατυχής

Ο Paul Mescal

Ο Paul Mescal απαθανατίστηκε για πρώτη φορά στην επερχόμενη ταινία «Gladiator 2». Ο ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο του Lucius Verus της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του ενήλικου γιου της Lucilla. 

Ο 28χρονος Ιρλανδός ηθοποιός έδειχνε ευδιάθετος, αλλά η οποιαδήποτε σύγκριση με τον προκάτοχό του, Russell Crowe, θα ήταν, μάλλον, ατυχής. 

Ενώ τα γυρίσματα για το «Gladiator 2» είχαν αρχικά πραγματοποιηθεί στο Μαρόκο, οι νέες σκηνές γυρίστηκαν στην Αγγλία. Οι χώροι καθαρίστηκαν για τις σκηνές μάχης, με τους ηθοποιούς να εμφανίζονται να ορμούν στο πεδίο πάνω σε άλογα και με πλήρη πανοπλία.  

Όπως φημολογούνταν εδώ και χρόνια, η συνέχεια θα επικεντρωθεί στον Lucius (Paul), τον ανιψιό του Commodus και γιο της πρώην ερωμένης του Maximus, Lucilla (Connie Nielsen).

Ο Denzel Washington πρωταγωνιστεί, επίσης, στην ταινία, ως πρώην σκλάβος που έγινε πλούσιος έμπορος όπλων και μισεί τους αυτοκράτορες. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τον Joseph Quinn και τον Fred Hechinger. Οι αρχικοί πρωταγωνιστές του «Gladiator», Connie Nielsen (Lucilla) και Derek Jacobi (γερουσιαστής Gracchus), αναμένεται επίσης να επιστρέψουν.

