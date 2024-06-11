Ο Paul Mescal απαθανατίστηκε για πρώτη φορά στην επερχόμενη ταινία «Gladiator 2». Ο ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο του Lucius Verus της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του ενήλικου γιου της Lucilla.

Ο 28χρονος Ιρλανδός ηθοποιός έδειχνε ευδιάθετος, αλλά η οποιαδήποτε σύγκριση με τον προκάτοχό του, Russell Crowe, θα ήταν, μάλλον, ατυχής.

Paul Mescal on the set of Ridley Scott’s ‘GLADIATOR 2’ pic.twitter.com/At0IOLEOsS — best of paul mescal (@bestofmescal) June 11, 2024

Ενώ τα γυρίσματα για το «Gladiator 2» είχαν αρχικά πραγματοποιηθεί στο Μαρόκο, οι νέες σκηνές γυρίστηκαν στην Αγγλία. Οι χώροι καθαρίστηκαν για τις σκηνές μάχης, με τους ηθοποιούς να εμφανίζονται να ορμούν στο πεδίο πάνω σε άλογα και με πλήρη πανοπλία.

Όπως φημολογούνταν εδώ και χρόνια, η συνέχεια θα επικεντρωθεί στον Lucius (Paul), τον ανιψιό του Commodus και γιο της πρώην ερωμένης του Maximus, Lucilla (Connie Nielsen).

Ο Denzel Washington πρωταγωνιστεί, επίσης, στην ταινία, ως πρώην σκλάβος που έγινε πλούσιος έμπορος όπλων και μισεί τους αυτοκράτορες. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τον Joseph Quinn και τον Fred Hechinger. Οι αρχικοί πρωταγωνιστές του «Gladiator», Connie Nielsen (Lucilla) και Derek Jacobi (γερουσιαστής Gracchus), αναμένεται επίσης να επιστρέψουν.

Russell vs Paul Mescal

I don’t really know what to say about this new Gladiator movie… was it really necessary?

I love Paul too but i think Gladiator was perfect like it was pic.twitter.com/PCI7WETtLw — Russell Crowe's Fans 🇪🇸 (@crowe_spain) June 11, 2024

Πηγή: skai.gr

