Το πολυαναμενόμενο «Mission: Impossible - The Final Reckoning», με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, ετοιμάζεται να κατακτήσει το 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ, η πρεμιέρα της ταινίας θα πραγματοποιηθεί εκτός διαγωνιστικού τμήματος στις 14 Μαΐου, με τον διάσημο πρωταγωνιστή, τον επί χρόνια συνεργάτη του, σκηνοθέτη και σεναριογράφο, Κρίστοφερ ΜακΚουάρι, και το λαμπερό καστ της ταινίας να δίνουν το παρών στο κόκκινο χαλί του Palais des Festivals.

Λίγες ώρες νωρίτερα δόθηκε στη δημοσιότητα το δεύτερο τρέιλερ της όγδοης συνέχειας του θρυλικού franchise, που αναμένεται να αποτελέσει το επικό φινάλε των επικίνδυνων αποστολών του Ethan Hunt (Κρουζ). Το σενάριο των ΜακΚουάρι και Έρικ Τζέντρεσεν, συνεχίζει την ιστορία που ξεκίνησε στο προηγούμενο κεφάλαιο, με τον πρωταγωνιστή να βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή απειλή: ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης γνωστό με την κωδική ονομασία «The Entity».

Ο Κρουζ ενώνει τις δυνάμεις του με τους Σάιμον Πεγκ, Βινγκ Ραμς, Χέιλι Άτγουελ, Εσάι Μοράλες, Βανέσα Κίρμπι, Πολ Κλεμεντίεφ, Χάνα Γουάντινγχαμ και Άντζελα Μπάσετ,

Σύμφωνα με το Deadline, ο σταρ επιστρέφει στην Κρουαζέτ τρία χρόνια μετά την πρεμιέρα του «Top Gun: Maverick» ενώ είχε δώσει το παρών το 1992, για το ντεμπούτο της ταινίας του Ρον Χάουαρντ, «Far And Away». Την θέση της προέδρου της κριτικής επιτροπής του φετινού διαγωνιστικού τμήματος του φεστιβάλ το οποίο θα διεξαχθεί από τις 13-24 Μαΐου, θα αναλάβει η Ζυλιέτ Μπινός.

Στις 12 Μαΐου, ο Κρουζ θα βρεθεί στο Λονδίνο για να τιμηθεί με το BFI Fellowship, την ανώτατη διάκριση του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (BFI), ως αναγνώριση της συνεισφοράς του στη βιομηχανία του κινηματογράφου και θα συμμετάσχει σε μια συζήτηση με το κοινό. Το «Mission: Impossible - The Final Reckoning» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες, στις 22 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.