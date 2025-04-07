Pierce Brosnan: Θέλει τον Aaron Taylor-Johnson για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Ο Πιρς Μπρόσναν μίλησε με ενθαρρυντικά λόγια για τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, έναν από τους υποψήφιους για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Πιρς Μπρόσναν ο οποίος υποδύθηκε τον θρυλικό πράκτορα σε τέσσερις ταινίες αναφερόμενος στον Άαρον Τέιλορ Τζόνσον δήλωσε στο Yahoo Entertainment: «Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλός». «Τον επέλεξα σε μια από τις ταινίες που έκανα πριν από πολύ καιρό, το φιλμ "The Greatest"».

Ο Aaron Taylor-Johnson

«Αυτός ο νεαρός άνδρας ήρθε στο πλατό και κατέλαβε τον χώρο, γέμισε τον χώρο με πάθος και ενέργεια. Έτσι ναι, νομίζω ότι αν το επιθυμούσε, το ήθελε και το κατάφερνε, θα ήταν υπέροχος», πρόσθεσε αναφερόμενος στον Άγγλο ηθοποιό.

Ο Πιρς Μπρόσναν, υποδύθηκε τον εμβληματικό μυστικό πράκτορα στις ταινίες Golden Eye (1995), Die Another Day 1997), The World Is Not Enough (1999) και Tomorrow Never Dies (2002).

Ο Τέιλορ-Τζόνσον εικάζεται ότι είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για τον ρόλο της MI6. Ο πρωταγωνιστής Ντάνιελ Κρεγκ ολοκλήρωσε τη θητεία του ως Τζέιμς Μποντ το 2021 μετά από 15 χρόνια και πέντε ταινίες. Άλλοι ηθοποιοί που φέρονται υποψήφιοι για την επόμενη ταινία της κινηματογραφικής σειράς οι Ρέγκε Ζαν Πέιτζ, Τζο Άλγουιν, Πολ Μεσκάλ, Ντεβ Πάτελ και Ίντρις Έλμπα.

