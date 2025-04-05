Δεσπώ Διαμαντίδου: Όταν συνάντησε τον Γούντι Άλεν

Την ενδιαφέρουσα μαρτυρία της Δέσπως Διαμαντίδου για το πώς συνάντησε τον σπουδαίο ηθοποιό και σκηνοθέτη Γούντι Άλεν και έπαιξε στην ταινία του «Ο Ειρηνοποιός» παρουσιάζει το Σάββατο το Elena’s Diary Blog στο Instagram. Η αξέχαστη ηθοποιός παρουσιάζει τον Άλεν σαν έναν ένα συνεσταλμένο καλλιτέχνη.



«Η Δέσπω Διαμαντίδου με τον Γούντι Άλεν στην ταινία «Ο Ειρηνοποιός» του 1975 στην οποία υποδυόταν την μητέρα του. Η σπουδαία ηθοποιός έχει αφηγηθεί για την γνωριμία της με τον εμβληματικό σκηνοθέτη και ηθοποιό: «Θυμάμαι ότι είχα πάει σ’ ένα πάρτυ που ‘χει κάνει ο Χαλ Πρινς το ‘74. Συνήθως περνάει όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος από ‘κει, έστω και για πέντε λεπτά. Εγώ έπαιζα τότε ένα έργο του Χαλ Πρινς, το «Μια μικρή νυχτερινή μουσική».Και πήγα μετά στο πάρτυ αυτό, κι είχα τη γκαρνταρομπιέρα, που μ’ έντυνε. Μου λέει, Δέσπω, δεν στο ‘πα χτες στην παράσταση, την ώρα που έφευγες, ο Γούντι Άλεν βγήκε στην πόρτα και σ’ έβλεπε, θα σε κοίταζε για κάποιον ρόλο. Λέω, τώρα τι σαχλαμάρες είν’ αυτές, βγήκε κι έβλεπε, μ’ ερωτεύτηκε; Και γελούσαμε. Περάσανε τρεις μήνες και παίρνω μια ειδοποίηση ότι θέλει να με δει ο Γούντι Άλεν για ένα έργο που θα κάνει στην Ευρώπη. -Είδες που στα ‘λεγα μου λεει η φίλη μου, αυτό ήτανε. Σηκώνομαι εγώ, πάω και τον βλέπω. -Πού με ξέρετε; του ‘πα. -Ξέρω πολύ καλά τη δουλειά σας, μου λέει. Είχε παρακολουθήσει ό,τι είχα παίξει! Πάει και βλέπει, ενδιαφέρεται για το θέατρο. -Λοιπόν, του λέω, θέλετε να σας διαβάσω τίποτα; -Όχι, μου λέει, απλώς ήθελα να σας δω από κοντά. Εκείνο το βράδυ στο θέατρο ήθελα να σας μιλήσω, αλλά είδα πως ήσασταν με παρέα και δεν τόλμησα. Είναι πολύ συνεσταλμένος. -Τώρα είμαστ’ εντάξει. Σας είδα. Μετά, έφυγα εγώ, το ξέχασα. Μετά από έξι μήνες είχα το ρόλο».

Πηγή: skai.gr

