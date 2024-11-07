Το 38ο επεισόδιο του Survivor άρχισε και τελείωσε με ένταση στην καλύβα των πρασίνων. Οι «Αετοί» φαίνεται να περνάνε μια κρίση μετά από συνεχόμενες ήττες και έχουν ξεκινήσει τα παράπονα και οι κατηγορίες.

Το κακό κλίμα φάνηκε από νωρίς, όταν η Βίκυ κατηγόρησε τον Τζον ότι τρώει παραπάνω, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του. Ο αρχηγός της πράσινης ομάδας κατηγόρησε τη Βίκυ ότι γκρινιάζει και της ζήτησε να κάνει ησυχία, χρησιμοποιόντας και άσχημες εκφράσεις. Το αποτέλεσμα ήταν η Βίκυ να σταματάει τον καβγά και να δακρύζει.

Με αυτό το κλίμα η ομάδα αγωνίστηκε στη δοκιμασία με έπαθλο ένα ταξίδι στον Παναμά. Οι «Τίγρεις» επικράτησαν εύκολα και στην πράσινη ομάδα επικράτησε η απογοήτευση και τα νεύρα. Πιο συγκεκριμένα, ήδη πάνω στη βάρκα του γυρισμού για την καλύβα η Μαίρη επιτέθηκε στους συμπαίκτες της, κατηγορώντας τους ότι δεν ενδιαφέρονται για τη νίκη. Ο Άγγελος της απάντησε σε εξίσου έντονο ύφος ότι έκανε ό,τι μπορούσε.



Αποκορύφωμα αποτελεί η απαξιωτική τοποθέτηση του Απόστολου για τον Μιχάλη. Γεμάτος ένταση άρχισε να λέει τα χειρότερα για τον συμπαίκτη του. Υποστήριξε ότι δεν είναι συνεπής με την καθαριότητά του, ότι δεν τον νοιάζει να νικήσει η ομάδα, αλλά μόνο να παραμένει στον διαγωνισμό χωρίς να κάνει τίποτα. Οι χαρακτηρισμοί του και οι εκφράσεις του έδειχναν σε μεγάλο βαθμό ένα αίσθημα αποστροφής. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Μου έρχετε να κάνω εμετό ... αηδία»



Όλα δείχνουν ότι τα πράγματα στην πράσινη ομάδα δεν πάνε και πολύ καλά. Τουλάχιστον το επεισόδιο έκλεισε με ένα αρκετά διασκεδαστικό κουίζ, στο οποίο οι «Αετοί» στάθηκαν πιο τυχεροί στα έπαθλά τους.

Μια αρκετά αστεία στιγμή ήταν όταν ο παρουσιαστής, Γιώργος Λιανός, άρχισε να «πειράζει» τον Μιχάλη για το ... λάγνο ύφος του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.