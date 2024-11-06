Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor: Ένα έπαθλο που «απογειώνει» - Απόψε στις 22.15, στον ΣΚΑΪ

Survivor με τον Γιώργο Λιανό

Survivor

Το μισό έπαθλο φαγητού που πήραν οι Κίτρινοι από τους Πράσινους άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για τον John καθώς ορισμένα άτομα της ομάδας του θεωρούν ότι τους είχε πει τη μισή αλήθεια στη διαπραγμάτευση που είχε κάνει με τον Νίνο. Το αρνητικό κλίμα προς το πρόσωπό του συνεχίζεται και απόψε με τις αδελφές Πετεινάρη να βρίσκονται πλέον σε ανοιχτή κόντρα μαζί του.

Δείτε το τρέιλερ:

Στην άλλη παραλία η Χριστιάνα εξακολουθεί να νιώθει πιεσμένη ανάμεσα στους Τίγρεις, θεωρώντας πως είναι ξεκάθαρο πως κάποια μέλη της Φυλής της δεν τη θέλουν εκεί.

survivor

Όποια κι αν είναι όμως τα εσωτερικά προβλήματα των Κίτρινων και των Πράσινων,  οι Survivors απόψε πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο στόχο ο οποίος δεν είναι άλλος από τη νίκη! Το έπαθλο που περιμένει τον νικητή είναι μεγάλο και κανείς δεν θέλει να το χάσει!

survivor

Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα… απογειωθούν για το έπαθλο;  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor ΣΚΑΪ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark