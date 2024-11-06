Survivor: Ένα έπαθλο που «απογειώνει» - Απόψε στις 22.15, στον ΣΚΑΪ

Το μισό έπαθλο φαγητού που πήραν οι Κίτρινοι από τους Πράσινους άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για τον John καθώς ορισμένα άτομα της ομάδας του θεωρούν ότι τους είχε πει τη μισή αλήθεια στη διαπραγμάτευση που είχε κάνει με τον Νίνο. Το αρνητικό κλίμα προς το πρόσωπό του συνεχίζεται και απόψε με τις αδελφές Πετεινάρη να βρίσκονται πλέον σε ανοιχτή κόντρα μαζί του.

Δείτε το τρέιλερ:

Στην άλλη παραλία η Χριστιάνα εξακολουθεί να νιώθει πιεσμένη ανάμεσα στους Τίγρεις, θεωρώντας πως είναι ξεκάθαρο πως κάποια μέλη της Φυλής της δεν τη θέλουν εκεί.

Όποια κι αν είναι όμως τα εσωτερικά προβλήματα των Κίτρινων και των Πράσινων, οι Survivors απόψε πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο στόχο ο οποίος δεν είναι άλλος από τη νίκη! Το έπαθλο που περιμένει τον νικητή είναι μεγάλο και κανείς δεν θέλει να το χάσει!

Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα… απογειωθούν για το έπαθλο;

