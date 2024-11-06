Αμερικανικές Εκλογές: Ο Βαλάντης πανηγυρίζει την επανεκλογή του ξαδέρφου του

Τρελή χαρά σήμερα για τον Βαλάντη και την ευρύτερη οικογένειά του αφού ο ξάδελφός του Gus Billirakis πέτυχε να επανεκλεγεί Ομοσπονδιακός Βουλευτής με τους Ρεπουμπικανούς.

Ο Βαλάντης μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» λίγο μετά που έγινε γνωστή η εκλογή του Donald Trump στη θέση του Προέδρου των ΗΠΑ και η ήττα της Kamala Harris.

«Σήμερα ξημέρωσε μία υπέροχη μέρα για μένα. Χάρηκα πραγματικά για τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ξάδελφός μου ο Gus Billirakis είναι στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εδώ και 15 χρόνια και εκλέγεται κάθε δύο χρόνια που έχουν εκλογές στο κόμμα» είπε αρχικά ο Βαλάντης και συνέχισε:

«Είναι ένας φοβερά ευαίσθητος και σωστός άνθρωπος. Στις 20 Ιανουαρίου θα με ξαναδείτε στον Λευκό Οίκο, θα είμαι εκεί στην ορκωμοσία του ξαδέλφου μου.

Μίλησα μαζί του, είναι πολύ χαρούμενος. Η έκπληξη ήταν ότι «σάρωσε» τα πάντα, πήρε και τη Γερουσία, πήρε και τους βουλευτές. Είναι φοβερός άνθρωπος και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουμε στην Ελλάδα.

Κάπου άκουγα στην τηλεόραση ότι οι Έλληνες της διασποράς που ασχολούνται με την πολιτική δεν κάνουν και πολλά πράγματα. Είναι βαθιά νυχτωμένος αυτός που το είπε. Ήμουν εντελώς σίγουρος ότι θα ξαναβγεί και ο Τραμπ και ο ξάδελφός μου» τόνισε ο τραγουδιστής για τον ξάδελφό του.

