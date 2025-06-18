H Good Deed Entertainment απέκτησε τα αμερικανικά δικαιώματα για την οικογενειακή δραματική ταινία «Looking Through Water», στην οποία πρωταγωνιστούν ο Μάικλ Ντάγκλας και ο γιος του Κάμερον. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ρομπέρτο Σνέιντερ, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Γουόκερ Σκόμπελ, Ντέιβιντ Μορς, Μάικλ Σταλ-Ντέιβιντ, Ξιμένα Ρόμο και Ταμάρα Τούνι.

Το «Looking Through Water» επικεντρώνεται «σε έναν πατέρα που προσπαθεί να επανασυνδεθεί με τον αποξενωμένο γιο του, συμμετέχοντας μαζί του σε έναν διαγωνισμό ψαρέματος».

Το σενάριο υπογράφουν οι Ράουντι Χέρινγκτον και Ζακ Ντιν, αντλώντας έμπνευση από τα βιβλία «Catching Big Fish» και «Looking Through Water» του συγγραφέα Μπομπ Ριτς, ο οποίος συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός.

Στη παραγωγή της ταινίας, η οποία είχε ανακοινωθεί με τον τίτλο «Blood Knot», βρίσκονται οι Ρόμπερτ Μάιτας, Σταν Σπράι, Κάρλα Γουντς και Eρικ Γουντς. Η Storyboard Media χειρίζεται τις παγκόσμιες πωλήσεις ενώ συμμετείχε στην εκτέλεση της παραγωγής. Ο Μάικλ και ο Κάμερον Ντάγκλας έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν στην ταινία του 2003 "It Runs in the Family", στην οποία συμπρωταγωνιστούσαν επίσης οι γονείς του ηθοποιού, Κερκ και Νταϊάνα Ντάγκλας.

Η πιο πρόσφατη κινηματογραφική εμφάνιση του Μάικλ Ντάγκλας ήταν το 2023 στην ταινία «Ant-Man and the Wasp: Quantumania». Σύμφωνα με το Hollywood Reporter η ταινία αναμένεται στους κινηματογράφους στα τέλη του καλοκαιριού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.