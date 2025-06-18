Τομ Κρουζ και Ντόλι Πάρτον θα παραλάβουν τιμητικό Όσκαρ στα Governors Awards

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τους φετινούς παραλήπτες των τιμητικών Όσκαρ. Ο Τομ Κρουζ, η Ντόλι Πάρτον, η χορογράφος και σκηνοθέτις Ντέμπι Άλεν και ο σχεδιαστής παραγωγής Γουίν Τόμας θα τιμηθούν για τη συνολική τους προσφορά στην έβδομη τέχνη στην τελετή απονομής των ετήσιων Βραβείων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας (Governors Awards) που καθιερώθηκαν για προσωπικότητες με εξέχον και διαχρονικό έργο στον κόσμο του σινεμά.

Η πρόεδρος της Ακαδημίας, Τζάνετ Γιανγκ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για τέσσερις θρυλικές προσωπικότητες των οποίων η εξαιρετική σταδιοδρομία και η αφοσίωση συνεχίζουν να αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κινηματογραφική μας κοινότητα».

Presenting the 16th annual Governors Awards honorees:



• Debbie Allen

• Tom Cruise

• Wynn Thomas

• Dolly Parton (Jean Hersholt Humanitarian Award)



The 16th annual Governors Awards will be held on November 16, 2025. pic.twitter.com/V8UFtJE2LB — The Academy (@TheAcademy) June 17, 2025

Για τον Τομ Κρουζ, είναι το πρώτο Όσκαρ έπειτα από τέσσερις υποψηφιότητες. Ο διάσημος ηθοποιός είχε προταθεί για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Born on the Fourth of July», «Magnolia» και «Rain Man», καθώς και ως παραγωγός του «Top Gun: Maverick».

Η Ντόλι Πάρτον θα λάβει το Ανθρωπιστικό Βραβείο Τζιν Χέρσολτ το οποίο αποτελεί ειδική τιμητική διάκριση της Ακαδημίας για πρόσωπα που έχουν συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας μέσω του έργου τους. Προηγούμενοι τιμηθέντες με το βραβείο ήταν οι Ρίτσαρντ Κέρτις, Μάικλ Τζ. Φοξ και Αντζελίνα Τζολί. Η Πάρτον έχει υπάρξει δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού, για τα «9 to 5» και «Travelin' Thru».

Η Ντέμπι Άλεν έχει ήδη στο ενεργητικό της πέντε βραβεία Emmy και δύο υποψηφιότητες για Tony. Έγινε γνωστή μέσα από τους ρόλους της στις σειρές «Fame» και «Grey's Anatomy», καθώς και για τη σκηνοθεσία και παραγωγή σε επιτυχημένες παραγωγές όπως τα "A Different World", "Empire" και "Insecure". Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι έχει αναλάβει τον ρόλο της χορογράφου σε τελετές απονομής των Όσκαρ επτά φορές.

Ο Γουίν Τόμας ξεκίνησε την καριέρα του με το «She's Gotta Have It» του Σπάικ Λι (Spike Lee) και συνέχισε αφήνοντας το στίγμα του σε ταινίες όπως τα «Hidden Figures», «A Beautiful Mind» και «Malcolm X». Στη δήλωσή της η Γιανγκ ανέφερε ότι έχει ζωντανέψει «μερικές από τις πιο διαχρονικές ταινίες μέσα από μια διορατική ματιά και τη μαεστρία της τέχνης του».

Σύμφωνα με τον Guardian, η τελετή της 16ης απονομής των Governors Awards θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου στο Ray Dolby Ballroom που βρίσκεται στο Ovation Hollywood, στο Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

