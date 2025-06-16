Will Smith: Αυτός είναι ο λόγος που απέρριψε ρόλο στην ταινία «Inception» του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Γουίλ Σμιθ σόκαρε τους θαυμαστές του κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό Kiss Xtra (μέσω της HuffPost) αποκαλύπτοντας ότι απέρριψε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Inception» του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) επειδή δεν κατάλαβε την πλοκή. Το φιλμ προστίθεται στη μαύρη λίστα με τις εμβληματικές ταινίες που αρνήθηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μαζί με το «Matrix» και το «Django Unchained».

«Δεν νομίζω να το έχω πει ποτέ δημόσια, αλλά θα το πω τώρα που ανοιχτήκαμε μεταξύ μας», εξομολογήθηκε ο Σμιθ. «Ο Κρις Νόλαν μου έφερε το "Inception" και δεν το "έπιασα". Δεν το έχω ξαναπεί ανοιχτά. Τώρα που το σκέφτομαι, είναι αυτές οι ταινίες που πηγαίνουν σε εναλλακτικές πραγματικότητες...δεν "πουλάνε" καλά στην παρουσίαση. Αλλά πληγώνομαι κι εγώ από αυτές», συνέχισε.

Will Smith reveals director Christopher Nolan brought him the movie "Inception" first, but he turned it down and says movies about alternate realities don’t pitch well.



(🎥 Kiss Xtra) pic.twitter.com/jwcvZfiuMG — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) June 15, 2025

Η πιθανή συμμετοχή του Σμιθ στο «Inception» αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από το Hollywood Reporter αρκετούς μήνες μετά την κυκλοφορία της ταινίας - η οποία απέφερε 839 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πηγές είχαν αναφέρει τότε ότι η πρώτη επιλογή του Νόλαν για τον ρόλο ήταν ο Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), ο οποίος όμως δεν δεσμεύτηκε για το πρότζεκτ. Επόμενος στη λίστα ήταν ο Σμιθ, ο οποίος τώρα εξομολογήθηκε τον πραγματικό λόγο της απόρριψής του. Τελικά, ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο ήταν αυτός που υπέγραψε, χαρίζοντας στον εαυτό του μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές του επιτυχίες.

Αν και ο Σμιθ αναγνωρίζει ότι η απόρριψη του «Inception» ήταν ένα λάθος στην καριέρα του, τίποτα δεν συγκρίνεται με τον πόνο της απόφασής του να αρνηθεί τον ρόλο του Neo στο «The Matrix». Ο ρόλος κατέληξε στον Κιάνου Ριβς, χαρίζοντάς του ένα εμβληματικό franchise δράσης. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Σμιθ κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής συνέντευξης: «Πονάει πάρα πολύ για να μιλήσω γι' αυτό».

Πηγή: skai.gr

