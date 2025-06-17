Κέιτ Μπους: Σκηνοθέτησε ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων (video)

Η Κέιτ Μπους ανακοίνωσε την κυκλοφορία ταινίας μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων που σκηνοθέτησε η ίδια. Μετά την πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, το φιλμ «Little Shrew» θα προβάλλεται σε κινηματογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 24 Ιουνίου πριν από την ταινία μεγάλου μήκους για την αντίσταση στους Γερμανούς κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο «From Hilde, With Love».

Η ταινία «Little Shrew» επικεντρώνεται σε μια πυγμαία μυγαλή σε μια «πόλη κατεστραμμένη από τον πόλεμο» και έχει ως μουσική επένδυση το τραγούδι της Κέιτ Μπους «Snowflake» από το άλμπουμ της του 2011 «50 Words For Snow». «Το 2022, με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, αποφάσισα ότι ήθελα να κάνω ένα φιλμ animation», είπε η Αγγλίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και δισκογραφική παραγωγός για την ταινία. «Συγκεκριμένα, ήλπιζα να επιστήσω την προσοχή στα παιδιά που είχαν παγιδευτεί στον πόλεμο».

Η Κέιτ Μπους είπε επίσης ότι βάσισε το σενάριο γύρω από το «Snowflake» προσθέτοντας ότι ενώ αρχικά έγραψε το τραγούδι για να αποτυπώσει την «όμορφη, μελαγχολική φωνή του γιου της πριν μπει στην εφηβεία, έχει αποκτήσει ένα νέο νόημα στο πλαίσιο αυτού του animation».

Επιπλέον δήλωσε ότι, παρ' όλο που αρχικά βασίστηκε στην ιστορία γύρω από ένα μικρό κορίτσι «κατέληξε στην ιδέα μιας πυγμαίας μυγαλής: ενός μικροσκοπικού, εύθραυστου μικρού πλάσματος» εξηγώντας: «Ένιωσα ότι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν περισσότερη ενσυναίσθηση για ένα ευάλωτο ζώο παρά για έναν άνθρωπο».

«Η μικρή μυγαλή θα κάνει ένα ταξίδι σε μια φεγγαρόλουστη, χειμωνιάτικη νύχτα μέσα από μια πόλη που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, αρχικά αγνοώντας τι συνέβαινε γύρω της σε αυτή τη γη των γιγάντων» συνέχισε η Κέιτ Μπους. «Μπορεί να νιώσει ότι την καλεί ένα είδος πνευματικής παρουσίας... Ελπίδα. Αρχίζει να αναζητά Ελπίδα. Μερικές φορές η ελπίδα είναι το μόνο που υπάρχει για να κρατηθεί», συμπλήρωσε.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πρόσφατα ότι είναι πολύ πρόθυμη να αρχίσει να εργάζεται πάνω σε νέα μουσική.

Κατά την ανακοίνωση της ταινίας «Little Shrew» τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η Κέιτ Μπους μίλησε για την πιθανότητα να εργαστεί πάνω σε νέα μουσική. «Έχω πολλές ιδέες και ανυπομονώ πραγματικά να επιστρέψω σε αυτόν τον δημιουργικό χώρο, έχει περάσει πολύς καιρός», είπε.

