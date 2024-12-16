Μπορεί ο Κρέιβεν να είναι ο μεγαλύτερος κυνηγός του κόσμου, ωστόσο δεν κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή του αμερικανικού box office.

Το «Kraven the Hunter», spinoff υπερηρώων της Sony, με τον Aaron Taylor-Johnson στον ρόλο του διαβόητου εχθρού του Spider-Man, ξεκίνησε με εισπράξεις μόλις 11 εκατ. δολαρίων σε 3.211 αμερικανικές αίθουσες. Η συγκεκριμένη επίδοση το κατατάσσει ως μία από τις χειρότερες εισπρακτικά πρεμιέρες ταινίας βασισμένη σε κόμικ και ακολουθεί την ταινία του Φεβρουαρίου «Madame Web» με 15,3 εκατομμύρια δολάρια.

Σε σκηνοθεσία Τζ. Κ. Τσάντορ, το «Kraven the Hunter» με προϋπολογισμό $110 εκατομμυρίων αφηγείται την ιστορία του διάσημου κυνηγού που στοχεύει τον Spider-Man αφού έχει κατατροπώσει κάθε άλλο θήραμα.

Σύμφωνα με το «Variety», η παραγωγή της Sony Pictures βρέθηκε απέναντι σε δύο εξαιρετικές ταινίες τις «Moana 2» και «Wicked», που κυριαρχούν για εβδομάδες.

Το «Moana 2» της Disney διατήρησε την πρώτη θέση στα αμερικανικά κινηματογραφικά ταμεία για τρίτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο με 26,6 εκατ. δολάρια σε 4.000 αίθουσες. Το αγαπημένο σίκουελ σε πολυνησιακό σκηνικό, μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τα 300 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 700 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Είναι η πέμπτη ταινία της χρονιάς με τα υψηλότερα έσοδα στις ΗΠΑ και η τέταρτη παγκοσμίως.

Το «Wicked» της Universal με πρωταγωνίστριες τις Αριάνα Γκράντε και Σίνθια Ερίβο συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία και βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Έχει αποφέρει μέχρι σήμερα 359 εκατ. δολάρια στο αμερικανικό box office και 524 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

