Με τη βοήθεια του Mπάρακ Ομπάμα, η ταινία μικρού μήκους «The Turnaround» στοχεύει στα Όσκαρ

Ο Μπαράκ Ομπάμα (Barack Obama) εξέφρασε την στήριξή του για την ταινία μικρού μήκους με θέμα το μπέιζμπολ «The Turnaround».

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Instagram προέτρεψε τους 36 εκατομμύρια ακολούθους του, να δουν την αθλητική ταινία που διεκδικεί είσοδο στην κούρσα των Όσκαρ. Η σκηνοθεσία είναι των Κάιλ Θράς (Kyle Thrash) και του βραβευμένου με Όσκαρ Μπεν Πράουντφουτ (Ben Proudfoot) ο οποίος ανέλαβε και μέρος της παραγωγής. Το πρώην προεδρικό ζευγάρι της Αμερικής είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί.

«Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να μας φέρνει κοντά -βοηθώντας να αλλάξουμε συμπεριφορές και πολιτισμό, με τρόπους που μπορεί να είναι αόρατοι αλλά τελικά μας κάνουν να σκεφτόμαστε διαφορετικά» γράφει ο 44ος και -πρώτος μαύρος- Αμερικανός Πρόεδρος.

«Το "The Turnaround" ακολουθεί την ιστορία ενός πιστού οπαδού του μπέιζμπολ που είναι αποφασισμένος να εμπνεύσει την πόλη του, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τους δικούς του προσωπικούς αγώνες. Δείτε το στο Netflix» συμπλήρωσε.

Η ταινία «The Turnaround» αφηγείται την συγκινητική ιστορία του Jon McCann ο οποίος γεννήθηκε από ανήλικους γονείς (η μαμά του ήταν 14 ετών και ο μπαμπάς του 15 ετών) στη Φιλαδέλφεια σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Παρά την εικόνα του «καλού παιδιού» που οι περισσότεροι είχαν για εκείνον, η ζωή του επισκιάστηκε από βαθιά ψυχικά τραύματα, φτάνοντας στο σημείο να βιώσει τάσεις αυτοκτονίας. Σε αυτό το δύσβατο μονοπάτι, ένα μόνο παρέμεινε σταθερό στη ζωή του: η αφοσίωσή του στους Phillies, τον ιστορικό σύλλογο της πόλης που έχει κατακτήσει δύο παγκόσμια πρωταθλήματα. Το «The Turnaround» φωτίζει πώς ο αθλητισμός μπορεί να γίνει πηγή ελπίδας και δύναμης, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές.

«Δεν μπορώ να χτυπήσω με το ρόπαλο, αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου για να βοηθήσω τους Phillies να κερδίσουν» λέει ο McCann στην ταινία διάρκειας 25 λεπτών, η οποία κέρδισε δύο υποψηφιότητες στα βραβεία ντοκιμαντέρ Critics Choice.

Σύμφωνα με το Deadline, o Άρι Μπαλουζιάν (Ari Balouzian) έγραψε την πρωτότυπη μουσική, ο Ντέιβιντ Μπόλεν (David Bolen) ήταν στην διεύθυνση φωτογραφίας και ο Ντίλλον Μ. Χέις (Dillon M. Hayes) στο μοντάζ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

