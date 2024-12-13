Harris Dickinson: Θα ήταν καταπληκτικό να υποδυθώ τον Τζον Λένον

Ο Χάρις Ντίκινσον είπε ότι θα ήταν «καταπληκτικό» να υποδυθεί τον Τζον Λένον, καθώς το όνομά του συνδέεται έντονα με τον ρόλο.

Ο Σαμ Μέντες πρόκειται να σκηνοθετήσει σειρά τεσσάρων ταινιών για τους Beatles, με κάθε ταινία να αφηγείται την ιστορία του συγκροτήματος από την οπτική γωνία ενός διαφορετικού μέλους του. Το πρότζεκτ ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο και οι φήμες εδώ και αρκετούς μήνες για τους ηθοποιούς που θα πρωταγωνιστήσουν κυκλοφορούν εδώ και αρκετό καιρό. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι ο Χάρις Ντίκισον μπορεί να υποδυθεί τον Τζον Λένον.

Harris Dickinson thinks "it would be amazing" to play John Lennon in Sam Mendes' Beatles biopics amid rumors of his casting.



"Obviously, John Lennon is a very complex role, a pretty formidable force to try to do. It would be cool." https://t.co/yESaTfbVyQ pic.twitter.com/D1bnwT0fVj — Variety (@Variety) December 12, 2024

Ο ανερχόμενος αστέρας βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής τα τελευταία χρόνια για τους ρόλους του στις ταινίες Triangle Of Sadness, Scrapper, Where The Crawdads Sing και The Iron Claw. Πρωταγωνιστεί ακόμη στην ταινία Blitz του Στιβ ΜακΚουίν για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και στο ερωτικό θρίλερ Babygirl της Νικόλ Κίντμαν.

Στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες στις 11 Δεκεμβρίου ρωτήθηκε από το Variety για τον ρόλο που φημολογείται ότι θα έχει στο πρότζεκτ του Σαμ Μέντες. «Θα ήταν καταπληκτικό να το κάνουμε αυτό» είπε. «Νομίζω ότι η ιδέα του Σαμ να συνεργαστεί για να κάνει κάτι τέτοιο θα είναι απίστευτα συναρπαστική. Προφανώς, ο Τζον Λένον είναι ένας πολύ περίπλοκος ρόλος, μια αρκετά τρομερή δύναμη που πρέπει να προσπαθήσεις να κάνεις. Θα ήταν ωραίο» σημείωσε. Ωστόσο, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει εάν θα συμμετέχει και απάντησε μόνο "θα δούμε".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.