Η μαγεία του κινηματογράφου πηγάζει από διάφορα στοιχεία, όπως την υποκριτική, τη σκηνοθεσία, τα κοστούμια, αλλά η μουσική υπόκρουση πάντα προσφέρει κάτι ξεχωριστό. (Φαντάσου το Saturday Night Fever χωρίς τους Bee Gees ή το The Graduate χωρίς τους Simon & Garfunkel.)

Εδώ είναι μια λίστα με μερικά από τα καλύτερα soundtracks ταινιών

Pulp Fiction (1994)

Ένας συνδυασμός ροκ, σόουλ και ποπ, συμπεριλαμβανομένων κομματιών όπως το «Girl, You’ll Be a Woman Soon» και το «Son of a Preacher Man» συνέβαλαν στο γενικό καλό παράγοντα του Pulp Fiction. Αξέχαστες σίγουρα θα μείνουν οι εμβληματικές χορευτικές κινήσεις του John Travolta, οι οποίες θα συνεχίσουν να εδραιώνονται στην ποπ κουλτούρα για δεκαετίες.

Top Gun (1986)

Με μελωδίες, όπως το βραβευμένο με Όσκαρ «Take My Breath Away» της Berlin και το αξέχαστο «Danger Zone» του Kenny Loggins, δεν είναι περίεργο που το soundtrack του «Top Gun» έγινε πλατινένιο εννέα φορές. Διατήρησε την πρώτη θέση στη λίστα με το άλμπουμ (Albums Chart) «Billboard 200» για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες το 1986.

The Graduate (1967)

Από την «Mrs. Robinson» έως το «The Sound of Silence», οι Simon & Garfunkel ακόμα αντηχούν στα αυτιά μας με αυτές τις υπέροχες μουσικές. Ύστερα από περισσότερα από 50 χρόνια, έχουν καταφέρει να σιγοτραγουδάμε τους στίχους των τραγουδιών και τον ρυθμό έως και σήμερα.

The Bodyguard (1992)

Το soundtrack του «Bodyguard» δεν ήταν απλά ένα διαμάντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά το soundtrack με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, με δύο υποψήφια για Όσκαρ τραγούδια, το «I Have Nothing» και το «Run to You» και την ανεξίτηλη διασκευή του «I will always love you» της Whitney Houston.

Purple Rain (1984)

Με τραγούδια όπως το «When Doves Cry» και το «Purple Rain», φυσικό ήταν ότι και τα δύο θα κυριαρχούσαν στα charts στην Αμερική (και σε όλο τον κόσμο). Το μουσικό δράμα σηματοδότησε το ντεμπούτο του Prince και κέρδισε ένα Όσκαρ για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική (καθώς και μια θέση στο Grammy Hall of Fame το 2011).

Forrest Gump (1994)

Το soundtrack του «Forrest Gump» αποτελούνταν από 32 τραγούδια, κυρίως μουσική που κυκλοφόρησαν στο παρελθόν από μουσικούς αστέρες, όπως ο Bob Dylan, ο Elvis Presley, η Aretha Franklin, οι Doors και άλλοι. Τα τραγούδια χρησίμευσαν στη ταινία κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, καθώς ο Φόρεστ γίνεται από παιδί που εκφοβίζεται σε αστέρι του ποδοσφαίρου, βετεράνος πολέμου και τελικά πατέρας.

