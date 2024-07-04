Kate Winslet: Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε για την ταινία «Lee» και οι προκλήσεις

H Κέιτ Γουίνσλετ βρέθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μονάχου, πριν από την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ταινίας της «Lee» και μίλησε σε ένα κατάμεστο κοινό για τον πρωταγωνιστικό ρόλο και την παραγωγή της ταινίας, η οποία είναι εμπνευσμένη από τη ζωή της πολεμικής φωτορεπόρτερ Λι Μίλερ.

«Επιλέξαμε να καθυστερήσουμε την κυκλοφορία του φιλμ λόγω της απεργίας και επειδή ήθελα να μπορέσω να μιλήσω για τον πραγματικό, αληθινό κόπο αγάπης που ήταν για μένα και τη συνεργάτιδά μου στην παραγωγή Kate Solomon να γυρίσουμε αυτή την ταινία» είπε η βραβευμένη ηθοποιός στη σκηνή κατά την παραλαβή του βραβείου CineMerit.

«Είναι δύσκολο να κάνεις ταινίες ως γυναίκα και είναι δύσκολο να κάνεις ταινίες για γυναίκες. Ελπίζω ότι με αυτή την ταινία ο κόσμος θα είναι πιο ανοικτόμυαλος και θα προσπαθήσει να απορροφήσει ιστορίες σημαντικών ιστορικών προσωπικοτήτων όπως η τρομερή Λι».

Σημειώνεται ότι η Λι Μίλερ ήταν περιζήτητο μοντέλο της δεκαετίας του ΄40 πριν γίνει διάσημη φωτορεπόρτερ και πολεμική ανταποκρίτρια κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Όπως αναφέρει το Deadline, η πρεμιέρα στο Μόναχο είχε μια πρόσθετη απήχηση, δεδομένου ότι η Mίλερ είχε φωτογραφηθεί στη μπανιέρα του Χίτλερ στο σπίτι του στη γερμανική πόλη αμέσως μετά την απελευθέρωση και τον θάνατό του.

«Το να κρατήσουμε τη σωστή ισορροπία σε όλη την ταινία ήταν κάτι που είχαμε διαρκώς υπόψη μας, να μην οδηγήσουμε το κοινό πολύ γρήγορα στην καρδιά του σκότους» συνέχισε η σταρ, η οποία αποκάλυψε ότι οι πιο δύσκολες σκηνές ήταν στο Νταχάου.

Kate Winslet Feted At The Munich International Film Festival: “It’s Hard To Make Films As A Woman And It Is Hard To Make Films About Women” https://t.co/Nwpq7BUUkN — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 2, 2024

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Έλεν Κούρας και στο πλευρό της Γουίνσλετ πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Μαριόν Κοτιγιάρ, Τζος Ο'Κόνορ, Άντι Σάμπεργκ, Τζουντ Λο και Ενρίκε Άρσε.

«Ήταν τόσο σημαντικό για εμάς να βεβαιωθούμε ότι δεν μιμούμαστε εικόνες από τα στρατόπεδα που έχουν γυριστεί εξαιρετικά από άλλους σκηνοθέτες στο παρελθόν. Έπρεπε πραγματικά να είμαστε σίγουροι ότι το βλέπουμε μόνο μέσα από τα μάτια της Λι» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

