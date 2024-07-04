«Οι Πανθέοι»: Το τέλος του Μαρμάρη πλησιάζει - Δείτε το trailer

Μέσα στη σκοτεινιά του πολέμου, κάποια ευχάριστα νέα δίνουν μία χαραμάδα ελπίδας στους ήρωες. Η χαρά όμως δεν θα κρατήσει για πολύ και η ελπίδα σβήνει, καθώς οι απώλειες συνεχίζονται στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Ο Θαλής αισθάνεται λύτρωση για τη συγχώρεση που του έδωσε η Καλή, όπως άλλωστε το ίδιο νιώθει και η ίδια. Η κατάρα μοιάζει να λύνεται όμως η χαρά του Ανδρέα που βρήκε επιτέλους τον πατέρα του δεν θα κρατήσει για πολύ. Την ίδια ώρα, η Μάρμω ψάχνει να μάθει απεγνωσμένα αν ο Κίτσος ζει ή πέθανε στη μάχη της Κλεισούρας. Εκείνος είναι καλά και τη σκέφτεται, μα η Μάρμω ακόμα αγωνιά και δεν γνωρίζει ότι ο Κίτσος τα κατάφερε και πάλι. Εντωμεταξύ πίσω στην Αθήνα, η Ματούλα σκέφτεται να πει στον Στάθη για το μωρό της, ενώ η Αλέκα αποκαλύπτει στον πατέρα της ότι είναι έγκυος. Ο Στάθης, η Νίνα, ο Ισίδωρος και οι άλλοι κάνουν τα πάντα για να βρουν τον Μαρμάρη και να σώσουν την Πέλλα, και από ό,τι φαίνεται ο κλοιός γύρω του σφίγγει. Όλα δείχνουν ότι το κρησφύγετο του θα αποκαλυφθεί...

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Αντώνης Στάμος (Μήτρος), Νίκος Βατικιώτης (Λάμπρος), Τάσος Τσουκάλης (Βρασίδης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)



