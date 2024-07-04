Power of Love: Το πρώτο Pre Gala - Δείτε το trailer

Οι χθεσινές επιλογές των κοριτσιών, στο Power of Love, στο Κόκκινο Δωμάτιο σε ορισμένες περιπτώσεις ξάφνιασαν. Το κάλεσμα της Σωτηρίας στον Jason φάνηκε να τον βάζει σε σκέψεις. Η επιλογή της Νίκης έγινε με πολύ συγκεκριμένη πρόθεση ενώ η Ειρήνη θέλησε να γνωρίσει καλύτερα τον Δημήτρη που της αρέσει εμφανισιακά. Ο Αργύρης και ο Νίκος απογοητεύθηκαν που δεν επιλέχθηκαν από κάποιο κορίτσι.

Στο αποψινό Pre Gala του Power of Love είναι η πρώτη φορά που αγόρια και κορίτσια μπορούν να έρθουν πιο κοντά καθώς αν το επιθυμούν μπορούν να επισκεφτούν τα αντίθετα σπίτια! Ποιοι θα προσεγγίσουν αυτούς που τους ενδιαφέρουν και ποιοι θα έρθουν σε ανοιχτή αντιπαράθεση;

Έφτασε όμως και η ώρα για το ρομαντικό δείπνο που κέρδισαν τα πιο δημοφιλή πρόσωπα, η Σωτηρία και ο Jason. Θα εμείνουν στην αρχική επιλογή τους για το αγόρι και το κορίτσι που θα τους συντροφεύσει σε αυτό ή θα κάνουν την ανατροπή επιλέγοντας ένα διαφορετικό άτομο; Οι τηλεθεατές μπορούν μπαίνοντας στο http://poweroflove.tv να ψηφίσουν το αγαπημένο τους κορίτσι ή αγόρι συμμετέχοντας στις εξελίξεις του παιχνιδιού ενώ έχουν τη δυνατότητα να στείλουν και τα δικά τους μηνύματα στο poweroflove@skai.gr για τις προσωπικότητες που τους έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον.

Δείτε το trailer­­:

Πηγή: skai.gr

