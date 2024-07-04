Λογαριασμός
Chris Evans: Θα βραβευθεί για τη συνεισφορά του στην ενίσχυση της συμμετοχής στα κοινά

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι στην Ουάσιγκτον

Ο Chris Evans

Οι Κρις Έβανς, Μαρκ Κάσεν και Τζόι Κιάνι θα λάβουν το βραβείο «Spirit of Service» («Το Πνεύμα του Υπηρετείν») για την ίδρυση της πλατφόρμας με στόχο τη συμμετοχή στα κοινά «A Starting Point».

Το βραβείο απονέμεται από τη μη κερδοσκοπική «Partnership for Public Service» στις ΗΠΑ σε «άτομα εκτός κυβερνητικών θεσμών το έργο των οποίων είναι σημαντικό για τον στόχο της καλύτερης διακυβέρνησης και της ισχυρότερης δημοκρατίας».

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι στην Ουάσιγκτον.

Ο ηθοποιός Κρις Έβανς δημιούργησε την οργάνωση «A Starting Point» το 2020 με τον σκηνοθέτη Μαρκ Κάσεν και τον Τζόι Κιάνι Τζέναν επιχειρηματία στον τομέα της τεχνολογίας και τη χαρακτήρισε «δικομματικό κανάλι επικοινωνίας και σύνδεσης μεταξύ των Αμερικανών και των εκλεγμένων αξιωματούχων τους με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ενημερωμένου εκλογικού σώματος».

«Σήμερα μόνο το 7% του εργατικού δυναμικού σε ομοσπονδιακό επίπεδο είναι κάτω των 30 ετών και η εμπιστοσύνη στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση μεταξύ των νέων είναι χαμηλή. Με τη σύνδεση με τους νέους, η οργάνωση "A Starting Point" βοηθά στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας με μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά, μιας αποτελεσματικής διακυβέρνησης που μοιάζει με τους ανθρώπους που υπηρετεί και, τελικά, μιας ισχυρότερης δημοκρατίας» δήλωσε ο Μαξ Στάιερ, διευθύνων σύμβουλος της Partnership for Public Service. «Είναι τιμή μας που μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον Κρις Έβανς και τους συνιδρυτές του για το επίτευγμά τους στην ίδρυση της πλατφόρμας "A Starting Point" και την υποστήριξη της σημαντικής αποστολής του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Chris Evans
