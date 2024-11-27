Jim Abrahams: Πέθανε ο δημιουργός των ταινιών «Airplane!» και «Naked Gun»

Ο Τζιμ Έιμπραχαμς σκηνοθέτης και σεναριογράφος των επιτυχημένων κωμωδιών «Airplane!», «Hot Shots!» και της κινηματογραφικής σειράς «Naked Gun», πέθανε χθες, σε ηλικία 80 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε ο γιος του Τζόζεφ στο THR, ο οποίος είπε ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα.

Ο Έιμπραχαμς συνεργάστηκε με τους παιδικούς του φιλους, τον Τζέρι και τον Ντέιβιντ Ζάκερ σε μια σειρά επιτυχημένων παρωδιών και οι τρεις σχημάτισαν το κινηματογραφικό τρίο γνωστό ως ZAZ και έκαναν δημοφιλές το είδος τη δεκαετία του 1980.

Jim Abrahams death: Co-creator of Airplane! and The Naked Gun dies aged 80 https://t.co/cm6qlgaZu1 pic.twitter.com/YBIRVzgm3i — The Independent (@Independent) November 27, 2024

Οι τρεις άρχισαν με παρωδίες διαφημίσεων και ακολούθησε η ταινία «Airplane!» το 1980, η οποία κατέγραψε εισπράξεις 171 εκατομμυρίων δολαρίων με προϋπολογισμό μόλις 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία εμφανίζεται τακτικά στις λίστες με τις «καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών».

Αργότερα ο Έιμπραχαμς δημιούργησε την τηλεοπτική σειρά του 1982 «Police Squad!» στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Λέσλι Νίλσεν και ήταν παρωδία αστυνομικών σειρών της εποχής.

«Ο Τζιμ Έιμπραχαμς επαναπροσδιόρισε τα όρια του χιούμορ μέσα από πρωτοποριακά έργα. Μαζί με τους Τζέρι και Ντέιβιντ Ζούκερ, μετέτρεψε τη σάτιρα σε μορφή τέχνης, εμπνέοντας γενιές κωμικών και σκηνοθετών και αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι του στον κόσμο της κωμωδίας» ανέφερε σε δήλωσή του ο εκτελεστικός διευθυντής του National Comedy Center, Τζέρνι Γκάντερσον.

Μακριά από τον κινηματογράφο, ο Τζιμ Έιμπραχαμς συνίδρυσε το Ίδρυμα Charlie για να βοηθήσει στη θεραπεία της παιδικής επιληψίας. Ο γιος του Τσάρλι είχε μια σοβαρή μορφή της νόσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

