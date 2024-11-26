Το βράδυ της Δευτέρας (25-11) πραγματοποιήθηκε η επίσημη προβολή της ταινίας "Maria" στην Ελλάδα, με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί στον ρόλο της Κάλλας αλλά με την οσκαρική σταρ απούσα.

Η πρεμιέρα της ταινίας έγινε στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία πλήθους επωνύμων της αθηναϊκής κοινωνίας και του θεάματος αλλά χωρίς την ίδια την πρωταγωνίστρια – αν και συνηθίζεται οι πρωταγωνιστές να δίνουν το παρών στις πρεμιέρες των ταινιών τους, (πόσο μάλλον όταν υποδύεσαι μία θρυλική Ελληνίδα και η πρεμιέρα γίνεται στην Ελλάδα).

Παρόλα αυτά, πλήθος κόσμου παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίες με τις επώνυμες κύριες να «κλέβουν» τις εντυπώσεις.

Στο κόκκινο χαλί περπάτησαν και φωτογραφήθηκαν πολλές και εντυπωσιακές Ελληνίδες που έκλεψαν τα φλας των φωτογράφων.

Δείτε στιγμιότυπα:

Αλεξάνδρα Κατσαίτη

Λυδία Κονιόρδου

Μπέττυ Μαγγίρα - Νατάσα Καλογρίδη

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Νατάσα Θεοδωρίδου

