Ο Κρίστοφερ Νόλαν ενισχύει το καστ της νέας του ταινίας με ένα ακόμη μεγάλο όνομα του Χόλιγουντ, τη Σαρλίζ Θέρον. Θα είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους θα συνεργαστούν.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Νοτιοαφρικανή σταρ έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη πολύ λαμπερή ομάδα ηθοποιών, όπως οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Ντιόνγκο και Ζεντάγια.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2025, με την πλοκή να παραμένει προς το παρόν άγνωστη. Η πρεμιέρα της επερχόμενης ταινίας του Νόλαν έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου 2026, κάτι σαν παράδοση που ακολουθεί ο σκηνοθέτης, να κυκλοφορεί τα έργα του μέσα στο καλοκαίρι.

Πηγή: skai.gr

