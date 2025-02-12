Iron Man 2: Όταν ο Μασκ έκανε cameo εμφάνιση με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ - Βίντεο

Καριέρα ηθοποιού, ή έστω κομπάρσου, ακολούθησε ο πολυπράγμων Ίλον Μασκ στην ταινία του 2010 Iron Man 2 με πρωταγωνιστές τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και την Γκουίνεθ Πάλτροου αν και η παρουσία του δεν θεωρείται ακριβώς… αξέχαστη. Στην ταινία, ο Μασκ συνομιλεί με τον βιομήχανο όπλων «Τόνι Σταρκ» (στην πραγματικότητα τον μεταλλικό υπερήρωα Iron Man) που υποδύεται ο Ντάουνι.



«Έχω μια καλή ιδέα για μια… ηλεκτρική καρέκλα» είναι η χιουμοριστική ατάκα του «αφεντικού» της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων Tesla. «Θα την κάνουμε να δουλέψει» απαντά ο «Τόνι Σταρκ».

Τμήματα του Iron Man 2 γυρίστηκαν στις εγκαταστάσεις της SpaceX, γι' αυτό πιθανώς ο ιδρυτής της εταιρείας εμφανίζεται στην ταινία ως «ανταμοιβή» του στούντιο της Marvel, θυγατρικής της Walt Disney.

Δείτε το βίντεο:

