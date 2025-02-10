Το νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε για την πολυαναμενόμενη όγδοη ταινία του «Mission: Impossible» κατά τη διάρκεια του Super Bowl έχει ήδη ενθουσιάσει τους θαυμαστές με τις εντυπωσιακές σκηνές δράσης και τα απίστευτα ακροβατικά του Τομ Κρουζ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του «Dead Reckoning», ο Ethan Hunt (Κρουζ) «βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα επικίνδυνο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται «The Entity». Μπορεί να προβλέψει κάθε κίνηση και να προκαλέσει καταστροφή αν πέσει σε λάθος χέρια.

Αφού γλίτωσε από ένα ολέθριο δυστύχημα με τρένο -στο τέλος της προηγούμενης ταινίας- ο Ethan συνειδητοποιεί ότι η AI είναι κρυμμένη πάνω σε ένα παλιό ρωσικό υποβρύχιο, ενώ παράλληλα εχθροί του παρελθόντος είναι στα ίχνη του».

Στην ταινία επιστρέφει ο Εσάι Μοράλες μαζί με τους Σάιμον Πεγκ, Βινγκ Ραμς, Χέιλι Άτγουελ, Βανέσα Κίρμπι, Πολ Κλεμεντίεφ, μεταξύ άλλων, ενώ στο καστ προστίθενται οι Χάνα Γουάντινγχαμ,Τζάνετ ΜακΤίρ, Χολτ ΜακΚαλάνι, Κέιτι Ο' Μπράιαν, Νικ Όφερμαν και Τραμέλ Τίλμαν.

Everything you were, everything you've done, has come to this. Mission: Impossible – The Final Reckoning. See you at the movies May 23, 2025. pic.twitter.com/KDt7LbOdTC — Tom Cruise (@TomCruise) February 9, 2025

Ο πολυβραβευμένος Κρίστοφερ Μακουάρι έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία σε σενάριο που έγραψε μαζί με τον Έρικ Τζέντρεσεν.

