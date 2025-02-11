Angelina Jolie: Πρωταγωνιστεί στην ταινία «Couture»

Η βραβευμένη γαλλίδα σκηνοθέτρια Αλίς Βινοκούρ επιστρέφει με την ταινία «Couture», η οποία αναμένεται να ταξιδέψει στην Ευρωπαϊκή Αγορά Κινηματογράφου (EFM).

Πρωταγωνιστεί η Αντζελίνα Τζολί στον πρώτο της ρόλο μετά την ταινία «Maria», όπου υποδύθηκε την θρυλική Μαρία Κάλλας, ενώ συμμετέχει και στην παραγωγή.

Το δράμα με φόντο τον κόσμο της υψηλής ραπτικής, που αρχικά είχε τον τίτλο «Stitches», ολοκλήρωσε τα γυρίσματα πρόσφατα στην «Πόλη του Φωτός».

EXCLUSIVE: French filmmaker Alice Winocour’s fashion drama, “Couture,” starring Angelina Jolie is heading to EFM. https://t.co/I09OBLzgMC — Variety (@Variety) February 10, 2025

«Στη φρενίτιδα της Εβδομάδας Μόδας, τρεις γυναίκες διασταυρώνονται στο Παρίσι, παλεύοντας με τις τραγωδίες του κόσμου και τα ερωτήματα της ζωής τους: η Αμερικανίδα σκηνοθέτρια Maxine Walker (Τζολί), το μοντέλο από το Νότιο Σουδάν Ada και η Γαλλίδα makeup artist Angèle», αναφέρει η επίσημη σύνοψη. «Μέσα από τις ιστορίες που συνδέονται μεταξύ τους, το "Couture", διερευνά τις γυναικείες ψυχές και τις πληγές τους».

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνει το μοντέλο Anyier Anei στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο, η Ελβετίδα ηθοποιός Ella Rumpf και ο γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Louis Garrel.

Η δημιουργική ομάδα περιλαμβάνει τον κινηματογραφιστή Andre Chemetoff, την υποψήφια για πολλά Σεζάρ ενδυματολόγο Pascaline Chavanne και τον σχεδιαστή παραγωγής Florian Sanson. Η UTA Independent Film Group, η οποία βοήθησε στην χρηματοδότηση της ταινίας και χειρίζεται τα παγκόσμια και βορειοαμερικανικά δικαιώματα θα παρουσιάσει το έργο στην Ευρωπαϊκή Αγορά Κινηματογράφου.

Την παραγωγή μοιράζονται επίσης ο Charles Gillibert της CG Cinéma μαζί με τους Zhang Xin και William Horberg της Closer Media. Το «Couture» είναι συμπαραγωγή της France 3 Cinéma, ενώ έχει λάβει χρηματοδότηση από τις La Région Île-de-France, Canal+, Ciné+ OCS, France Télévisions και Chanel.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.