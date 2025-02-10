Natalie Portman: Θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ρομαντική κωμωδία «Good Sex»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Νάταλι Πόρτμαν, θα πρωταγωνιστήσει στη ρομαντική κωμωδία «Good Sex», σε σενάριο και σκηνοθεσία της βραβευμένης με Χρυσή Σφαίρα, Λένα Ντάναμ. Με την CAA Media Finance να διαχειρίζεται τα δικαιώματα στις ΗΠΑ και την FilmNation να αναλαμβάνει τις διεθνείς πωλήσεις η ταινία θα παρουσιαστεί στο European Film Market (EFM) την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας: «Η επιτυχημένη θεραπεύτρια ζευγαριών Ally (Πόρτμαν) μετά από δέκα χρόνια σε μια αποτυχημένη σχέση, με παρότρυνση της καλύτερης φίλης της μπαίνει ξανά στον κόσμο των ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν βρίσκεται σε μια παθιασμένη σχέση με έναν πολύ νεότερό της από το Μπρούκλιν και την ίδια στιγμή ξεκινά μια πιο νορμάλ σχέση με τον Alan, έναν επιτυχημένο 50άρη στο Μανχάταν. Καθώς βρίσκεται σε αδιέξοδο η Ally πρέπει να βάλει σε τάξη τα συναισθήματά της προτού χάσει και τους δύο».

Η Πόρτμαν και η Σόφι Μας, μέσω της εταιρείας τους, MountainA, θα μοιραστούν την παραγωγή μαζί με την Ντάναμ και τον Μάικλ Κοέν, σύμφωνα με το Deadline. Η σταρ του «Black Swan» έχει δύο κινηματογραφικά έργα που βρίσκονται στο στάδιο της μετα-παραγωγής. Πρόκειται για το «Fountain of Youth» σε σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι και το «The Gallerist» της Κάθι Γιαν. Επιπλέον, η Ντάνχαμ ολοκληρώνει τη νέα κωμική σειρά του Netflix με τίτλο «Too Much», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Γουίλ Σαρπ και Μέγκαν Στάλτερ.

