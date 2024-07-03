«RIP»: Στο Netflix το νέο θρίλερ των Matt Damon και Ben Affleck

Το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα για το αστυνομικό θρίλερ «RIP» με πρωταγωνιστές τους Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον, όπως μεταφέρει αποκλειστικά το Deadline.

Πριν από, σχεδόν, 20 ημέρες σε αποκλειστικό δημοσίευμά του είχε αναφέρει ότι η ταινία ήταν διαθέσιμη στην αγορά και ήταν θέμα χρόνου να βρεθεί εταιρεία διανομής, καθώς είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Best friends forever Matt Damon and Ben Affleck to star in RIP. A new thriller coming to Netflix from writer and director Joe Carnahan. pic.twitter.com/yecIf4ZhjR — Netflix (@netflix) July 2, 2024

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες για την πλοκή της νέας παραγωγής εκτός ότι θα είναι ένα αστυνομικό θρίλερ σε σενάριο και σκηνοθεσία Τζο Κάρναχαν.

Ο Ντέιμον ήταν ο πρώτος που διάβασε το σενάριο του «RIP» και έσπευσε να το αφήσει στα χέρια του Αφλεκ. Η «Artists Equity», η εταιρεία που ίδρυσαν οι χολιγουντιανοί πρωταγωνιστές το Νοέμβριο του 2022, έχει αναλάβει την παραγωγή.

Τα γυρίσματα έχουν οριστεί να ξεκινήσουν το φθινόπωρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

