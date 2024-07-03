Λογαριασμός
«RIP»: Στο Netflix το νέο θρίλερ των Matt Damon και Ben Affleck

Τα γυρίσματα έχουν οριστεί να ξεκινήσουν το φθινόπωρο

Matt Damon και Ben Affleck

Το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα για το αστυνομικό θρίλερ «RIP» με πρωταγωνιστές τους Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον, όπως μεταφέρει αποκλειστικά το Deadline.

Πριν από, σχεδόν, 20 ημέρες σε αποκλειστικό δημοσίευμά του είχε αναφέρει ότι η ταινία ήταν διαθέσιμη στην αγορά και ήταν θέμα χρόνου να βρεθεί εταιρεία διανομής, καθώς είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες για την πλοκή της νέας παραγωγής εκτός ότι θα είναι ένα αστυνομικό θρίλερ σε σενάριο και σκηνοθεσία Τζο Κάρναχαν. 

Ο Ντέιμον ήταν ο πρώτος που διάβασε το σενάριο του «RIP» και έσπευσε να το αφήσει στα χέρια του Αφλεκ. Η «Artists Equity», η εταιρεία που ίδρυσαν οι χολιγουντιανοί πρωταγωνιστές το Νοέμβριο του 2022, έχει αναλάβει την παραγωγή.

Τα γυρίσματα έχουν οριστεί να ξεκινήσουν το φθινόπωρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Matt Damon Ben Affleck Netflix
