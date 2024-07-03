Επιτέλους, έφτασε η στιγμή για να ολοκληρωθεί η δυνατή «X» Τριλογία του Ti West με την ταινία «MaXXXine», η οποία κάνει πρεμιέρα στις 4 Ιουλίου από την Tanweer. Όπως και στις προηγούμενες δύο ταινίες, «X» και «Pearl», πρωταγωνίστρια είναι η Mia Goth, η οποία έχει λάβει πια επάξια τον τίτλο της Scream Queen.

Απ’ ότι φαίνεται, η «MaXXXine» θα είναι για το φετινό καλοκαίρι ό,τι ήταν η «Barbie» της Gerwig για το περσινό. Αναμένουμε από αυτή την ταινία, πέρα από το να τελειώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια απολαυστική τριλογία για τους λάτρεις του horror – αλλά και του σινεμά γενικότερα – το να καθορίσει και κινηματογραφικά αυτό που ήδη περιγράφεται ως «brat girl summer», το νέο aesthetic εμπνευσμένο από το νέο άλμπουμ της Charli XCX.

Τι κάνει, όμως, αυτή την τριλογία τόσο δελεαστική και τι έχουμε να περιμένουμε από τη νέα αυτή ταινία;

Σύνοψη & Cast

Χόλιγουντ της δεκαετίας του ‘80: H σταρ των ταινιών ενηλίκων και επίδοξη ηθοποιός Maxine Minx έχει επιτέλους τη μεγάλη της ευκαιρία για να εκπληρώσει το όνειρο της. Αλλά καθώς ένας μυστηριώδης δολοφόνος καταδιώκει τις ανερχόμενες στάρλετ του Χόλιγουντ, μία αιματηρή διαδρομή απειλεί να αποκαλύψει το μοχθηρό παρελθόν της.

Πρωταγωνιστούν: Mia Goth, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey, Lily Collins, Giancarlo Esposito και Kevin Bacon.

Η τριλογία

Ο Ti West γύρισε το “X” μέσα στην πανδημία, χωρίς να έχει βλέψεις να ξεκινήσει μια τριλογία. Το “Pearl” γυρίστηκε απανωτά μετά το “X”, ως prequel, με ακόμη μικρότερο μπάτζετ, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία του να μπορούν να γυρίσουν κάτι τη στιγμή που ο χρόνος στον πλανήτη είχε παγώσει. Εφόσον τα πράγματα πήγαιναν καλά για αυτές τις δύο ταινίες, η Α24 θα έδινε το πράσινο φως και για μια τρίτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί ως τριλογία, πράγμα το οποίο κι έγινε. Άλλωστε, η ανταπόκριση στις δύο πρώτες ταινίες ήταν πέρα από ενθαρρυντική…

