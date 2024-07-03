Christopher Reeve: Ο γιος του φέρεται να συμμετέχει στην ταινία «Superman»

Ο Γουίλ Ριβ, ο γιος του αείμνηστου ηθοποιού Κρίστοφερ Ριβ, φέρεται να συμμετέχει στην επερχόμενη ταινία του Τζέιμς Γκαν «Superman».

Η ταινία του Τζέιμς Γκαν γυρίζεται αυτή τη στιγμή στο Κλίβελαντ του Οχάιο, όπου παπαράτσι και δημοσιογράφοι είναι σε ετοιμότητα για να αντλήσουν νέες πληροφορίες για την ταινία της DC. Σύμφωνα με το Cleveland.com, ο Γουίλ Ριβ, γιος του Κρίστοφερ Ριβ, ηθοποιού που υποδύθηκε πρώτος τον υπερήρωα κάνει μία σύντομη εμφάνιση στην ταινία με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Κόρενσγουετ.

⚠️ Superman cameo spoilers ahead: There's a pretty big nod to Christopher Reeves'Superman on set in downtown Cleveland today!



Video: Josh Duke, https://t.co/a4YA4W3agW



More: https://t.co/5mFXobeEmW pic.twitter.com/ibWWa6ImlL — clevelanddotcom (@clevelanddotcom) July 2, 2024

Η είδηση για τη συμμετοχή του Ριβ στην ταινία δημοσιοποιήθηκε λίγο μετά την έναρξη των γυρισμάτων και οι θαυμαστές έχουν αρχίσει να αντιδρούν χαρακτηρίζοντας «απογοητευτική» τη στολή του Κόρενσγουετ.

«Λατρεύω και υποστηρίζω την επιλογή του Ντέιβιντ Κόρενσγουετ ως Superman, αλλά είμαι εξαιρετικά απογοητευμένος με το κοστούμι» έγραψε ένας χρήστης στο X.

Soo cool! '#Superman' scene currently being filmed in Public Square is shaping up to be a big one (photos, spoilers) https://t.co/XVN4BHWFMR — The American Minervan (@americanminvra) July 3, 2024

Ένας άλλος έγραψε: «Ας μην κοροϊδευόμαστε. Η ιδέα υπάρχει, αλλά η υλοποίηση, όχι τόσο. Αυτό μοιάζει με μια χαμηλού προϋπολογισμού εκπομπή του CW. Σοβαρή υποβάθμιση».

Τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ο Πίτερ Σαφράν αποκάλυψε περισσότερα για την πλοκή της ταινίας Superman, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Εστιάζει στο να εξισορροπήσει τον Superman την κληρονομιά του από τον Crypton και την ανθρώπινη ανατροφή του. Είναι η ενσάρκωση της αλήθειας, της δικαιοσύνης και του αμερικανικού τρόπου ζωής. Είναι η καλοσύνη σε έναν κόσμο που πιστεύει ότι η καλοσύνη είναι παλιομοδίτικη».

