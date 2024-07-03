Λογαριασμός
Christopher Reeve: Ο γιος του φέρεται να συμμετέχει στην ταινία «Superman»

Η ταινία του Τζέιμς Γκαν γυρίζεται αυτή τη στιγμή στο Κλίβελαντ του Οχάιο

«Superman»

Ο Γουίλ Ριβ, ο γιος του αείμνηστου ηθοποιού Κρίστοφερ Ριβ, φέρεται να συμμετέχει στην επερχόμενη ταινία του Τζέιμς Γκαν «Superman».

Η ταινία του Τζέιμς Γκαν γυρίζεται αυτή τη στιγμή στο Κλίβελαντ του Οχάιο, όπου παπαράτσι και δημοσιογράφοι είναι σε ετοιμότητα για να αντλήσουν νέες πληροφορίες για την ταινία της DC. Σύμφωνα με το Cleveland.com, ο Γουίλ Ριβ, γιος του Κρίστοφερ Ριβ, ηθοποιού που υποδύθηκε πρώτος τον υπερήρωα κάνει μία σύντομη εμφάνιση στην ταινία με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Κόρενσγουετ.

Η είδηση για τη συμμετοχή του Ριβ στην ταινία δημοσιοποιήθηκε λίγο μετά την έναρξη των γυρισμάτων και οι θαυμαστές έχουν αρχίσει να αντιδρούν χαρακτηρίζοντας «απογοητευτική» τη στολή του Κόρενσγουετ.

«Λατρεύω και υποστηρίζω την επιλογή του Ντέιβιντ Κόρενσγουετ ως Superman, αλλά είμαι εξαιρετικά απογοητευμένος με το κοστούμι» έγραψε ένας χρήστης στο X.

Ένας άλλος έγραψε: «Ας μην κοροϊδευόμαστε. Η ιδέα υπάρχει, αλλά η υλοποίηση, όχι τόσο. Αυτό μοιάζει με μια χαμηλού προϋπολογισμού εκπομπή του CW. Σοβαρή υποβάθμιση».

Τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ο Πίτερ Σαφράν αποκάλυψε περισσότερα για την πλοκή της ταινίας Superman, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Εστιάζει στο να εξισορροπήσει τον Superman την κληρονομιά του από τον Crypton και την ανθρώπινη ανατροφή του. Είναι η ενσάρκωση της αλήθειας, της δικαιοσύνης και του αμερικανικού τρόπου ζωής. Είναι η καλοσύνη σε έναν κόσμο που πιστεύει ότι η καλοσύνη είναι παλιομοδίτικη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

