Η ταινία «Electroma» των Daft Punk αναγεννιέται σε 4K για την 20ή επέτειο

Δύο δεκαετίες μετά το αρχικό της ντεμπούτο, η ταινία Electroma των ηρώων της χορευτικής μουσικής Daft Punk αποκτά επίσημα μια ψηφιακά αποκατεστημένη, remaster σε 4K έκδοση που θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα του 2026.

Για να γιορταστεί η 20η επέτειος της πρωτοποριακής σκηνοθετικής προσπάθειας του ντουέτου της ηλεκτρονικής μουσικής η κλασική ταινία θα προβληθεί με βελτιωμένη οπτική πιστότητα, συνδυάζοντας την τεχνική εκτέλεση υψηλής ευκρίνειας και τη μουσική παράδοση.

Η ταινία Electroma, η οποία έκανε αρχικά πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2006, σηματοδότησε μια σημαντική στροφή στη δημιουργική παραγωγή των Thomas Bangalter και Guy-Manuel de Homem-Christo.

Οι Γάλλοι μουσικοί και παραγωγοί χρησιμοποίησαν ένα μελαγχολικό, ατμοσφαιρικό soundtrack δημιουργημένο από άλλους καλλιτέχνες για να αφηγηθούν μια συγκινητική, χωρίς διαλόγους ιστορία δύο ρομπότ που διασχίζουν την έρημο σε μια προσπάθεια να γίνουν άνθρωποι. Βελτιώνοντας την αρχική ταινία 35 χιλιοστών σε μια άψογη μορφή 4K, η remastered έκδοση αναδεικνύει τις σαρωτικές κινηματογραφικές εικόνες, τον σκόπιμο ρυθμό και τον σχολαστικό σχεδιασμό κοστουμιών που έχουν κρατήσει την ταινία πολιτισμικά επίκαιρη για είκοσι χρόνια.

Οι Daft Punk απέσυραν επίσημα τα ρομποτικά alter ego τους το 2021, όμως το αισθητικό τους αποτύπωμα συνεχίζει να επηρεάζει τη σύγχρονη μόδα, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες. Η επετειακή προβολή της ταινίας στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη λειτουργεί τόσο ως τεχνική επίδειξη των αποκατεστημένων οπτικών λεπτομερειών της ταινίας όσο και ως μια ευρύτερη αναδρομή στο ασυμβίβαστο δημιουργικό όραμα του ντουέτου.

Πηγή: skai.gr

