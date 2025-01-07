Χρυσές Σφαίρες: Η Kylie Jenner επέλεξε το Versace φόρεμα που είχε φορέσει η Elizabeth Hurley το 1999

Στις Χρυσές Σφαίρες του 2025, υπήρχαν πολλές φανταστικές εμφανίσεις, αλλά αυτή της Κάιλι Τζένερ ξεχώρισε. Η σταρ των ριάλιτι και ιδρύτρια της Kylie Cosmetics, η οποία παρευρέθηκε με τον σύντροφό της, τον ηθοποιό Τιμοτέ Σαλαμέ, δεν έκανε εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, αλλά είδαμε το φόρεμά της μέσα στην τελετή.

Διαβάστε ακόμα : Cate Blanchett: Φόρεσε στις Golden Globes το ίδιο Louis Vuitton φόρεμα που έβαλε και πριν 6 μήνες στις Κάννες

Η Τζένερ φόρεσε Versace, αλλά όχι οποιοδήποτε σχέδιο. Πρόκειται για ένα αληθινό κλασικό κομμάτι του ιταλικού οίκου: Ένα vintage φόρεμα από το 1999, το οποίο είχε φορέσει η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ στα βραβεία CFDA εκείνη τη χρονιά.

Η Χάρλεϊ είχε επίσης συνοδεύσει το look της με έναν γοητευτικό σύντροφο, παρευρέθηκε στα βραβεία με τον τότε φίλο της, Χιου Γκραντ. Η Κάιλι Τζένερ μας θύμισε πόσο καλή επιλογή είναι η επένδυση σε ένα vintage φόρεμα. Το φόρεμα των 26 χρόνων μας γυρίζει πίσω στις πρώτες χρονιές που η Ντονατέλα Βερσάτσε ανέλαβε τη δημιουργική διεύθυνση του οίκου.

@styledbyiconicc

Το φόρεμα, το οποίο είναι εξ ολοκλήρου μεταλλικό, διαθέτει τιράντες που θυμίζουν αστερίες. Η φούστα πέφτει σχεδόν σαν ουρά γοργόνας και περιλαμβάνει ένα πολύ φαρδύ σκίσιμο από την κορυφή του ποδιού. Το πιο εντυπωσιακό μέρος του φορέματος, ωστόσο, είναι η ανοιχτή πλάτη του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.