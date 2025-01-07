Οι Χρυσές Σφαίρες πρόσφεραν πλούσιο υλικό από τα παρασκήνια και τα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια της λαμπερής τελετής, ωστόσο ένα περιστατικό μεταξύ της Ντέμι Μουρ και της Κάιλι Τζένερ, έχει γίνει ήδη viral τα τελευταία 24ωρα, πυροδοτώντας πλήθος σχολίων και φημών.

Kylie Jenner com Demi Moore, Elle Fanning e Monica Barbaro no #GoldenGlobes em Los Angeles - 05/01. pic.twitter.com/k15tovmvML January 6, 2025

Η σκηνή εκτυλίχθηκε όταν η Κάιλι Τζένερ, καθισμένη στο ίδιο τραπέζι με τον σύντροφό της, Τιμοτέ Σαλαμέ, προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή της Ντέμι Μουρ, η οποία είχε μόλις παραλάβει το βραβείο της για την ερμηνεία της στην ταινία «The Substance». Η Μουρ συνομίλησε για λίγο με την Ελ Φάνινγκ, ενώ η Τζένερ προσπάθησε να συμμετάσχει στη συζήτηση, φωνάζοντας «συγχαρητήρια!».

Παρά την ευχή, η Μουρ απάντησε απλώς «ευχαριστώ» χωρίς να γυρίσει καν προς το μέρος της, συνεχίζοντας τη συνομιλία της. Η απογοήτευση της Τζένερ έγινε ακόμα πιο εμφανής όταν η Μουρ στράφηκε προς τον Τιμοτέ Σαλαμέ, παραβλέποντας πλήρως τις προσπάθειές της για επικοινωνία. Αφού αγνόησε εντελώς τη νεαρή τηλεπερσόνα και επιχειρηματία, η ηθοποιός αποχώρησε, αφήνοντας την Τζένερ εμφανώς δυσαρεστημένη.

Οι εξηγήσεις από την πλευρά της Ντέμι Μουρ

Μετά τον ντόρο που προκλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεργάτες της Ντέμι Μουρ διέψευσαν οποιαδήποτε πρόθεση σνομπισμού. Όπως δήλωσε πηγή στη Daily Mail, η ηθοποιός «δεν παρατήρησε καν την Κάιλι» και δεν είχε καμία κακή πρόθεση. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι οι δύο γυναίκες έχουν «διαφορετικές αξίες», με τη Ντέμι να μεγαλώνει τα παιδιά της σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από εκείνο της οικογένειας Καρντάσιαν.

«Η Ντέμι είναι ηθοποιός, ενώ η Κάιλι βρισκόταν εκεί λόγω της σχέσης της με τον Τιμοτέ Σαλαμέ», σημείωσε η πηγή. «Η Ντέμι σέβεται τον Τιμοτέ και θαυμάζει το ταλέντο του. Δεν υπήρχε πρόθεση σνομπισμού· απλώς δεν την παρατήρησε», κατέληξε.

