"John Rambo": Ξεκίνησαν στην Ταϊλάνδη τα γυρίσματα του prequel

Ο θρυλικός ήρωας δράσης John Rambo ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του στις αίθουσες, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο για το διάσημο franchise.

Η πρώτη αφίσα, που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγες ώρες μέσω των social media, επιβεβαίωσε την αλλαγή φρουράς: ο Νόα Σεντινέο αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ Σταλόνε στον χαρακτήρα που σφράγισε την καριέρα του.

Η νέα ταινία τοποθετείται χρονικά αρκετά χρόνια πριν από τα γεγονότα του θρυλικού "First Blood" (1982). Στόχος της παραγωγής είναι να εμβαθύνει στον ψυχισμό και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον John J. Rambo, προτού μετατραπεί στον απόλυτο επιζώντα που γνώρισε το παγκόσμιο κοινό.

Σε σκηνοθεσία του Τζαλμαρί Έλαντερ, το καστ περιλαμβάνει τους Τζέισον Τόμπιν, Κουίνσι Ιζάια, Τζέφερσον Γουάιτ και Γιάο, μεταξύ άλλων.

«Όταν ήμουν 11 ετών, είδα για πρώτη φορά το ”First Blood” και μου άλλαξε τη ζωή. Το Rambo δεν ήταν απλώς μια ταινία για μένα - με συντρόφευσε καθώς μεγάλωνα και είχε καθοριστική επίδραση στην απόφασή μου να γίνω σκηνοθέτης», ανέφερε σε δήλωσή του, ο σκηνοθέτης.

«Καθώς ξεκινάμε την παραγωγή για την καταγωγή του John Rambo, επιστρέφουμε στην αρχή. Είναι μια ιστορία επιβίωσης για την αντοχή, την επιμονή και τη χαμένη αθωότητα. Είναι τιμή μου να διαμορφώνω το επόμενο κεφάλαιο με βαθύ σεβασμό στον χαρακτήρα και την κληρονομιά του και να προσφέρω στο κοινό την αφετηρία του ταξιδιού του John Rambo», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Variety, τα γυρίσματα ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν στα Κράμπι, Πανγκ Νγκα και Καντσαναμπούρι.

Το σενάριο του φιλμ υπογράφουν οι Ρόρι Χέινς και Σοράμπ Νοσιρβάνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

