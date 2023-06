«How do you live?»: Χωρίς trailer η τελευταία ταινία του Χαγιάο Μιγιαζάκι

Μοναδική προωθητική ενέργεια για την τελευταία ταινία του ιδρυτή του Studio Ghibli θα αποτελέσει η αφίσα της ταινίας

Δέκα χρόνια μετά το The Wind Rises και την τότε συνταξιοδότησή του, ο Χαγιάο Μιγιαζάκι επιστρέφει στα σκηνοθετικά του καθήκοντα με μια – πράγματι τελευταία αυτή τη φορά – ταινία, με τίτλο «How Do You Live?» και το διάσημο ιαπωνικό στούντιο, Studio Ghibli, μόλις έκανε γνωστό ότι δεν θα κάνει καθόλου διαφήμιση για την ταινία του συνιδρυτή της.

Η ταινία είναι βασισμένη στη νουβέλα του Genzaburo Yoshino με τίτλο «How Do You Live?» (Πώς ζεις;), η οποία εκδόθηκε το 1937.

Το βιβλίο, αφορά ένα αγόρι από το Τόκιο, το οποίο αντιμετωπίζει τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του και ο ίδιος ο σκηνοθέτης είχε αναφέρει στους New York Times πως αποτελεί ένα από τα αγαπημένα βιβλία των παιδικών του χρόνων.

Η επερχόμενη ταινία, που πρόκειται να κανει πρεμιέρα στην Ιαπωνία στις 14 Ιουλίου, είναι μια απο τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς για τη χώρα και αυτό γιατί θα αποτελέσει το τελευταίο «αντίο» στον εμβληματικό δημιουργό.

Μέχρι τώρα, το Studio Ghibli δεν έχει κάνει γνωστή καμία περαιτέρω πληροφορία για την ταινία, ενώ όπως αποκάλυψαν πρόσφατα, δεν σκοπεύουν να κυκλοφορήσουν καν trailer, πριν από την πρεμιέρα της.

