Γουές Άντερσον: Εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ σε εκδήλωση για την επέτειο του «Bottle Rocket»

Ο Γουές Άντερσον συμμετείχε στον εορτασμό της 30ής επετείου της ταινίας του «Bottle Rocket» και στη συνέχεια βρέθηκε εγκλωβισμένος σε ένα ασανσέρ στο Μουσείο Κινηματογράφου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Ο σκηνοθέτης, σύμφωνα με το THR παγιδεύτηκε το βράδυ της Δευτέρας στο ασανσέρ για περίπου 30 λεπτά μαζί με τον πρωταγωνιστή της ταινίας Λουκ Γουίλσον και τον παραγωγό Τζέιμς Λ. Μπρουκς μέχρι να φθάσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες για να τους απεγκλωβίσει.

So James L Brooks, Luke Wilson, and Wes Anderson get stuck in an elevator and you know how the rest goes. Bottle Rocket. https://t.co/uimMOG1Oaq — Kazmo (@heykazmo) July 8, 2026

Η Κάρολιν Νταν, ειδική παραγωγής για την 20th Century Fox, κοινοποίησε βίντεο στο Instagram με τους Άντερσον και Μπρουκς να βγαίνουν από το ασανσέρ. Στο βίντεο, ο Άντερσον ακούγεται να ρωτάει τους πυροσβέστες τι πήγε στραβά, με έναν αξιωματικό να απαντά: «Πιθανώς είχε πολύ βάρος εκεί μέσα». «Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ» απάντησε ο Άντερσον.

Η ταινία «Bottle Rocket» ήταν το σκηνοθετικό ντεμπούτο του βραβευμένου με Όσκαρ Γουές Άντερσον. Κυκλοφόρησε το 1996 και πρωταγωνίστησαν οι Λουκ και Όουεν Γουίλσον.

Στην πιο πρόσφατη μεγάλου μήκους ταινία του Άντερον, The Phoenician Scheme, πρωταγωνιστούσαν οι Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Μία Θρίπλετον, Μάικλ Σέρα, Τζέφρι Ράιτ, Τομ Χανκς κ.ά.

Για 30 χρόνια, ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Γουές Άντερσον δημιουργεί ταινίς με τη δική του μοναδική και βαθιά προσωπική κινηματογραφική γλώσσα.

«Με έντονους κωμικούς ρυθμούς και αδιάφορες ερμηνείες των αδελφών Λουκ και Όουεν Γουίλσον, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Άντερσον, Bottle Rocket, ανοίγει αυτό το πρώτο κεφάλαιο της ακμάζουσας ευαισθησίας του - και υπενθυμίζει ότι διατήρησε την ιδιαίτερη αισθητική του από την αρχή» ανέφερε το Μουσείο Κινηματογράφου της Ακαδημίας.

Πηγή: skai.gr

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