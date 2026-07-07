Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», ενός από τα πιο πολυαναμενόμενα κινηματογραφικά γεγονότα του καλοκαιριού.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα, με το μεγαλύτερο μέρος του καστ να βρίσκεται επί βρετανικού εδάφους. Στην πρεμιέρα έδωσαν το «παρών» οι Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Μία Γκοθ, μαζί με τους Ματ Ντέιμον, Ζεντάγια, Αν Χάθαγουεϊ, Λουπίτα Νιόνγκο, Σαρλίζ Θερόν, Έλιοτ Πέιτζ, Μπένι Σάφντι και τον Τράβις Σκοτ. Χιλιάδες θαυμαστές κατέκλυσαν την περιοχή για να δουν από κοντά τους πρωταγωνιστές, ενώ έξω από τον κινηματογράφο Odeon Luxe είχε τοποθετηθεί ένας εντυπωσιακός Δούρειος Ίππος.

Λίγο πριν από την προβολή στην αίθουσα IMAX, ο Κρίστοφερ Νόλαν ανέβηκε στη σκηνή και ευχαρίστησε τους συντελεστές.

«Δεν υπάρχει τίποτα σαν μια πρεμιέρα στο Λονδίνο», είπε αρχικά, απευθυνόμενος στους ηθοποιούς. Στη συνέχεια στράφηκε προς το κοινό, λέγοντας: «Είστε οι πρώτοι θεατές στον κόσμο που θα δουν αυτή την ταινία. Πρόκειται για την παγκόσμια πρεμιέρα, σε φιλμ 70 χιλιοστών, οπότε να είστε επιεικείς».

Ο Βρετανός σκηνοθέτης θυμήθηκε επίσης τα παιδικά του χρόνια, όταν παρακολουθούσε ταινίες στην πλατεία Λέστερ.

«Μεγάλωσα βλέποντας ταινίες εδώ. Ερχόμουν στην πλατεία Λέστερ, όχι στα θεωρεία των επισήμων αλλά στις κάτω θέσεις, ονειρευόμενος ότι κάποια μέρα θα γυρίσω μια ταινία που θα γεμίσει αυτή τη μεγάλη οθόνη. Το να βρίσκομαι σήμερα εδώ, μαζί σας, για να γιορτάσουμε τη δουλειά τόσων ανθρώπων που συνεργάστηκαν για την "Οδύσσεια", είναι πραγματικά συγκλονιστικό».

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί με χιούμορ και στον αγώνα της εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ απέναντι στο Μεξικό, που κράτησε πολλούς ξύπνιους μέχρι τα ξημερώματα.

«Για όλους τους φίλους της Αγγλίας που δεν κοιμήθηκαν πολύ χθες το βράδυ, προσπαθήστε να μην ροχαλίζετε στις ήσυχες σκηνές. Αν και μιλάμε για την "Οδύσσεια"... δεν υπάρχουν ήσυχες σκηνές!», σχολίασε.

Κλείνοντας, ο Νόλαν ευχαρίστησε το καστ, τους «χιλιάδες» ανθρώπους του συνεργείου που συμμετείχαν στην παραγωγή, αλλά και την πρόεδρο της NBCUniversal, Ντόνα Λάνγκλεϊ, χαρακτηρίζοντας τη δημιουργία της ταινίας «τη μεγαλύτερη συγκίνηση της ζωής του».

Η νέα κινηματογραφική «Οδύσσεια»

Η ταινία, η οποία κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου, αφηγείται την πολυετή, περιπετειώδη και γεμάτη δοκιμασίες επιστροφή του Οδυσσέα από τον Τρωικό Πόλεμο στην Ιθάκη, προκειμένου να σώσει τη σύζυγό του Πηνελόπη και τον γιο του Τηλέμαχο.

Τον Οδυσσέα υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ ο Τομ Χόλαντ ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο και η Αν Χάθαγουεϊ την Πηνελόπη. Η Σαρλίζ Θερόν εμφανίζεται στον ρόλο της Καλυψώς, ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον υποδύεται τον Αντίνοο, έναν από τους μνηστήρες που διεκδικούν τον θρόνο της Ιθάκης. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης ο Τζον Λεγκουιζάμο ως Εύμαιος και ο Τζον Μπέρνθαλ ως Μενέλαος.

Πρόκειται για την πρώτη ταινία του Νόλαν μετά τον «Οπενχάιμερ» του 2023, ο οποίος απέσπασε επτά Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και αυτό της Καλύτερης Ταινίας, ενώ σημείωσε εισπράξεις περίπου 971 εκατ. δολαρίων, αποτελώντας την τρίτη πιο εμπορική δημιουργία του σκηνοθέτη.

Οι προσδοκίες για τη νέα του δουλειά είναι ιδιαίτερα υψηλές, τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο.

Το κλίμα αισιοδοξίας ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από την απόφαση της Universal να μην πραγματοποιήσει τις συνηθισμένες προβολές για influencers πριν από την κυκλοφορία της ταινίας. Αντίθετα, μετά την πρεμιέρα στο Λονδίνο ξεκινούν οι ειδικές προβολές αποκλειστικά για τους κριτικούς κινηματογράφου, μια κίνηση που ερμηνεύεται ως ένδειξη μεγάλης εμπιστοσύνης του στούντιο στο τελικό αποτέλεσμα.

Πηγή: skai.gr

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