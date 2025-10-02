Γιώργος Λάνθιμος: Η έκπληξή του στις «Νύχτες Πρεμιέρας» και τα άπταιστα ελληνικά της Έμα Στόουν (video)

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» έκανε επίσημη τελετή έναρξης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το βράδυ της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου 2025.

Πιο συγκεκριμένα προβλήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργου Λάνθιμου, με τίτλο «Βουγονία», ο οποίος επιφύλασσε μια ιδιαίτερη έκπληξη στο κοινό. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη σκηνή, έβαλε να παίξει από το κινητό του ένα ηχητικό μήνυμα της Έμα Στόουν που πρωταγωνιστεί -για άλλη μια φορά- στην ταινία του.

«Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα που έχει η Έμα Στόουν. Ενώ δεν μιλάει ελληνικά, πέρα από δύο-τρεις λέξεις, ξέρει τέλεια την ελληνική αλφάβητο και μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο, χωρίς να καταλαβαίνει τι σημαίνει. Οπότε, της έγραψα κάτι στα ελληνικά και της ζήτησα να μας το ηχογραφήσει», είπε ο Γιώργος Λάνθιμος.

Στην ηχογράφηση, η Έμα Στόουν ακούγεται να λέει: «Καλησπέρα, θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας στην πρώτη προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο... διακτινισμός. Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ». Το κοινό αντέδρασε με θερμό χειροκρότημα και χαμόγελα, όπως ήταν αναμενόμενο.

Το «Bugonia» είναι η ένατη μεγάλου μήκους ταινία για τον Λάνθιμο και αποτελεί ριμέικ του νοτιοκορεατικού cult φιλμ «Save the Green Planet» του 2003, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν. Συμπρωταγωνιστεί ο Τζέσι Πλίμονς, ενώ στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Εmmy, Γουίλ Τρέισι, και επικεντρώνεται «σε δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας (Πλίμονς και Ντέλμπις) και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας φαρμακευτικής εταιρίας (Στόουν), πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Πηγή: skai.gr

