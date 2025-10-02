Νίκολας Κέιτζ: Συγκλονιστικός ως «Ιωσήφ» στην ταινία για τη ζωή του Ιησού - Δείτε το trailer

Ο Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage) «κλέβει» την παράσταση στο πρώτο μεγάλου μήκους τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας τρόμου «Ο Υιός του Ξυλουργού» («The Carpenter's Son»). Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνιστεί ως «Ιωσήφ» στην αντισυμβατική αφήγηση της βιβλικής ιστορίας, η οποία, σύμφωνα με τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη, βασίζεται στο Ευαγγέλιο του Θωμά.

Τον νεαρό Ιησού υποδύεται ο Βρετανός ηθοποιός, Noah Jupe, γνωστός για τις ταινίες «The Quiet Place» και «Wonder», ενώ τη Μαρία υποδύεται η καλλιτέχνις FKA Twigs.

«Τι μας περιμένει όταν τελικά φτάσουμε στον θάνατο;» ακούγεται να λέει ο Κέιτζ ως «Ιωσήφ» στην αρχή του δίλεπτου τρέιλερ, καθώς στέκεται στην κορυφή ενός βράχου, κάτω από έναν σκοτεινό ουρανό. «Ας αντέξει η πίστη μου», συνεχίζει, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα επόμενα γεγονότα. «Η πίστη. Η μόνη δύναμή μου για να αντισταθώ στον ίδιο τον διάβολο».

Ο Noah Jupe

Η ταινία του Lofty Nathan θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου, ακριβώς πριν από τις γιορτές. «Για χρόνια ζούμε κρυμμένοι, διωγμένοι από κάθε σπίτι», αφηγείται ο Κέιτζ πάνω από εικόνες του εαυτού του, της Μαρίας και του Ιησού να διασχίζουν ένα άγονο τοπίο με ένα γαϊδούρι.

Στη συνέχεια, αποκαλύπτει δυσοίωνα ότι ο γιος του - γνωστός απλώς ως «Το Αγόρι» - «φέρει μια δύναμη που δεν μπορώ να καταλάβω. Μια δύναμη που δεν μπορώ να συγκρατήσω».

Η καλλιτέχνις FKA Twigs

Τον γνωρίζουμε όλοι ως Νίκολας Κέιτζ, αλλά γεννήθηκε με το όνομα Nicolas Coppola καθώς ο πατέρας του, August Coppola, ήταν αδερφός του σπουδαίου κινηματογραφιστή Francis Ford Coppola. Μπαμπάς και γιος ανέπτυξαν από νωρίς μια ιδιαίτερα στενή σχέση, στη διάρκεια της οποίας ο August, σημαντικός καθηγητής λογοτεχνίας, μύησε το παιδί του στη μαγεία του κινηματογράφου, μέσα από κλασικά αριστουργήματα.

Η μητέρα του ήταν χορεύτρια, αλλά απείχε για μεγάλα χρονικά διαστήματα από το σπίτι, καθώς έπασχε από σχιζοφρένεια και κατάθλιψη και νοσηλεύτηκε συστηματικά σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην παιδική του ηλικία ο ηθοποιός βρήκε, συχνά, καταφύγιο στη φαντασία του. Μεγαλώνοντας δεν έγινε γνωστός μόνο για τις σημαντικές, έως και οσκαρικές ερμηνείες του αλλά, σε προσωπικό επίπεδο, και για τους αποτυχημένους γάμους του.

Πηγή: skai.gr

