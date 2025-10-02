Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νίκολας Κέιτζ: Συγκλονιστικός ως «Ιωσήφ» στην ταινία για τη ζωή του Ιησού - Δείτε το trailer

Τον νεαρό Ιησού υποδύεται ο Βρετανός ηθοποιός, Noah Jupe, γνωστός για τις ταινίες «The Quiet Place» και «Wonder», ενώ τη Μαρία υποδύεται η καλλιτέχνις FKA Twigs

Νίκολας Κέιτζ

Ο Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage) «κλέβει» την παράσταση στο πρώτο μεγάλου μήκους τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας τρόμου «Ο Υιός του Ξυλουργού» («The Carpenter's Son»). Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνιστεί ως «Ιωσήφ» στην αντισυμβατική αφήγηση της βιβλικής ιστορίας, η οποία, σύμφωνα με τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη, βασίζεται στο Ευαγγέλιο του Θωμά. 

Τον νεαρό Ιησού υποδύεται ο Βρετανός ηθοποιός, Noah Jupe, γνωστός για τις ταινίες «The Quiet Place» και «Wonder», ενώ τη Μαρία υποδύεται η καλλιτέχνις FKA Twigs.

«Τι μας περιμένει όταν τελικά φτάσουμε στον θάνατο;» ακούγεται να λέει ο Κέιτζ ως «Ιωσήφ» στην αρχή του δίλεπτου τρέιλερ, καθώς στέκεται στην κορυφή ενός βράχου, κάτω από έναν σκοτεινό ουρανό. «Ας αντέξει η πίστη μου», συνεχίζει, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα επόμενα γεγονότα. «Η πίστη. Η μόνη δύναμή μου για να αντισταθώ στον ίδιο τον διάβολο».

Ο Noah Jupe

Ο Noah Jupe

Η ταινία του Lofty Nathan θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου, ακριβώς πριν από τις γιορτές. «Για χρόνια ζούμε κρυμμένοι, διωγμένοι από κάθε σπίτι», αφηγείται ο Κέιτζ πάνω από εικόνες του εαυτού του, της Μαρίας και του Ιησού να διασχίζουν ένα άγονο τοπίο με ένα γαϊδούρι.

Στη συνέχεια, αποκαλύπτει δυσοίωνα ότι ο γιος του - γνωστός απλώς ως «Το Αγόρι» - «φέρει μια δύναμη που δεν μπορώ να καταλάβω. Μια δύναμη που δεν μπορώ να συγκρατήσω». 

Η καλλιτέχνις FKA Twigs

Η καλλιτέχνις FKA Twigs

Τον γνωρίζουμε όλοι ως Νίκολας Κέιτζ, αλλά γεννήθηκε με το όνομα Nicolas Coppola καθώς ο πατέρας του, August Coppola, ήταν αδερφός του σπουδαίου κινηματογραφιστή Francis Ford Coppola. Μπαμπάς και γιος ανέπτυξαν από νωρίς μια ιδιαίτερα στενή σχέση, στη διάρκεια της οποίας ο August, σημαντικός καθηγητής λογοτεχνίας, μύησε το παιδί του στη μαγεία του κινηματογράφου, μέσα από κλασικά αριστουργήματα.

Η αφίσα της ταινίας

Η μητέρα του ήταν χορεύτρια, αλλά απείχε για μεγάλα χρονικά διαστήματα από το σπίτι, καθώς έπασχε από σχιζοφρένεια και κατάθλιψη και νοσηλεύτηκε συστηματικά σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην παιδική του ηλικία ο ηθοποιός βρήκε, συχνά, καταφύγιο στη φαντασία του. Μεγαλώνοντας δεν έγινε γνωστός μόνο για τις σημαντικές, έως και οσκαρικές ερμηνείες του αλλά, σε προσωπικό επίπεδο, και για τους αποτυχημένους γάμους του.

Η ταινία για τον Ιησού

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκολας Κέιτζ Nicolas Cage
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark