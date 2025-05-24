Φεστιβάλ Καννών: Νικητής του Χρυσού Φοίνικα ο Ιρανός Τζαφάρ Παναχί

Η ταινία «Ήταν απλώς ένα ατύχημα» του Ιρανού σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί κέρδισε το Σάββατο τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Ο 64χρονος δημιουργός κατάφερε να πάει στις Κάννες, για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, και να παραλάβει το βραβείο από την πρόεδρο της κριτικής επιτροπής Ζιλιέτ Μπινός.

Ο Παναχί, ο οποίος έχει συλληφθεί αρκετές φορές από το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης λόγω της θαρραλέας θεματολογίας του, βρέθηκε τελευταία φορά αυτοπροσώπως στο φεστιβάλ το 2003, όταν η ταινία «Πορφυρός Χρυσός» προβλήθηκε στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα».

«Το σημαντικότερο, είναι η ελευθερία της χώρας μας», είπε ο σκηνοθέτης, απευθυνόμενος στους συμπατριώτες του. «Νομίζω ότι είναι η στιγμή για να ζητήσω από όλους τους ανθρώπους, όλους τους Ιρανούς, παντού στον κόσμο, στο Ιράν ή στον υπόλοιπο κόσμο, να ζητήσω ένα πράγμα: ας βάλουμε στην άκρη όλα τα προβλήματα, όλες τις διαφορές μας, το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι η χώρα μας και η ελευθερία της», είπε.

Το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας

Ο Βραζιλιάνος ηθοποιός Βάγκνερ Μόουρα κέρδισε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας για τον ρόλο του στην ταινία «Ο μυστικός πράκτορας» του συμπατριώτη του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου.

Ο 48χρονος ηθοποιός είναι ένας από τους γνωστότερους του βραζιλιάνικου κινηματογράφου, χάρη στις διεθνείς συνεργασίες του, όπως στη σειρά Narcos του Netflix όπου υποδυόταν τον Πάμπλο Εσκομπάρ.

«Είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός αλλά και ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Ελπίζω ότι αυτή η αναγνώριση θα του φέρει πολλά πράγματα», είπε ο σκηνοθέτης, παραλαμβάνοντας το βραβείο για λογαριασμό του Μόουρα. Στον «Μυστικό Πράκτορα», την πρώτη του ταινία που γυρίστηκε στη Βραζιλία από το 2012, ο Μόουρα υποδύεται έναν καθηγητή που καταδιώκεται, για αδιευκρίνιστους λόγους, από τη στρατιωτική δικτατορία της χώρας του.

Βάγκνερ Μούρα/ AP

Ο Μόουρα είχε να συναγωνιστεί πολύ γνωστά ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως τον Βρετανό Τζος Ο’Κόνορ που εμφανιζόταν σε δύο ταινίες, τον Χοακίν Φίνιξ (Eddington) και τον Μπενίσιο Ντελ Τόρο (The Phoenician Scheme).

Το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας

Η Γαλλίδα Νάντια Μελιτί απέσπασε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για τον ρόλο της στην ταινία «Η μικρή αδελφή» (La petite dernière) της Χαφσιά Χερζί στο Φεστιβάλ των Καννών.

Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση της 23χρονης Μελιτί στον κινηματογράφο, σε μια μεταφορά του αυτοβιογραφικού μυθιστορήματος της Φατιμά Νταάς. Η ηθοποιός, που είναι ακόμη φοιτήτρια, υποδύεται στην ταινία τη 17χρονη Φατιμά, μια έφηβη μουσουλμάνα που αναζητά τη θρησκευτική, σεξουαλική και ανθρώπινη ταυτότητά της και ανακαλύπτει την ομοφυλοφιλία της.

«Όταν διάβασα το βιβλίο, αμέσως ταυτίστηκα με την ιστορία επειδή με άγγιξε βαθιά. Αυτός ο αγώνας χειραφέτησης επίσης. «Ταυτίστηκα πολύ μαζί της (…) λόγω του περιβάλλοντός της και της κοινωνικής προέλευσής της», είχε δηλώσει η Μελιτί στο Γαλλικό Πρακτορείο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

«Η μητέρα μου είναι μετανάστρια, είμαι αλγερινής καταγωγής. Έχω και εγώ αδελφές. Και μέσω των σπουδών μου (…) βίωσα αυτή τη διανοητική χειραφέτηση», είπε η πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιός.

Νάντια Μελιτί/ AP

Πηγή: ΑΠΕ - skai.gr

