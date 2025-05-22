«Caught Stealing»: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας ταινίας του Ντάρεν Αρονόφσκι

Η Sony Pictures αποκάλυψε το πρώτο επίσημο τρέιλερ της ένατης ταινίας του Ντάρεν Αρονόφσκι (Darren Aronofsky), με τίτλο «Caught Stealing». Πρωταγωνιστούν ο Όστιν Μπάτλερ, η Ζόι Κράβιτζ και η Ρετζίνα Κινγκ, με φόντο την Νέα Υόρκη, στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα σταρ υποδύεται τον Hank Thompson, «ένα άλλοτε ανερχόμενο αστέρι του μπέιζμπολ, που αν και έχει εγκαταλείψει τα γήπεδα, η ζωή του δείχνει να κυλάει ομαλά. Έχει στο πλευρό του την υπέροχη κοπέλα του (Κράβιτζ), εργάζεται σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης και η αγαπημένη του ομάδα κάνει μια απρόσμενη, δυναμική πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ωστόσο, η ηρεμία ανατρέπεται όταν ο εκκεντρικός πανκ-ροκ γείτονάς του, Russ (Ματ Σμιθ), του ζητάει να φροντίσει τη γάτα του για λίγες μέρες. Αυτή η φαινομενικά απλή χάρη θα βάλει τον Hank στο μάτι του κυκλώνα, καθώς βρίσκεται ξαφνικά μπλεγμένος σε έναν σκοτεινό κόσμο γεμάτο απειλητικούς γκάνγκστερ».

Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει επίσης τους Λιβ Σράιμπερ, Bad Bunny, Ντι'Φάροου Γουν-Α-Τάι, Γκρίφιν Νταν, Κάρολ Κέιν και Βίνσεντ Ντ'Ονόφριο. Το σενάριο υπογράφει ο Τσάρλι Χιούστον, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα που ο ίδιος έγραψε το 2004. Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβαν οι Αρονόφσκι, Τζέρεμι Ντόουσον, Ντίλαν Γκόλντεν και Άρι Χάντελ, μέσω της εταιρείας Protozoa.

Στο CinemaCon νωρίτερα φέτος, ο σκηνοθέτης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ήθελα να κάνω κάτι που να έχει πολλή πλάκα. Κάτι διαφορετικό». Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο του 2024, με τον Αρονόφσκι να συνεργάζεται για άλλη μια φορά με τον επί χρόνια διευθυντή φωτογραφίας του, Μάθιου Λιμπατίκ (Matthew Libatique), μετά την συνεργασία τους το 2022 στο «The Whale».

Πηγή: skai.gr

