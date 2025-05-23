Τελικά, ο διάβολος -ακόμα- φοράει Prada! - Έρχεται το σίκουελ το 2026

Τον περασμένο Ιούλιο κυκλοφόρησε η είδηση ότι η συνέχεια της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada», η οποία ξεπέρασε τα 320 εκατομμύρια δολάρια το 2006, βρίσκεται στα σκαριά. Τώρα η πολυαναμενόμενη επιστροφή της θρυλικής Miranda Priestly έχει συγκεκριμένη ημερομηνία καθώς η Disney όρισε ως πρεμιέρα προβολής του σίκουελ, την 1η Μαΐου του 2026.

Αν και είχε αναφερθεί ότι η Μέριλ Στριπ (Meryl Streep) και η Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt) θα επέστρεφαν στους ρόλους τους, κανένα μέλος του καστ δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιωθεί.

Ο Στάνλεϊ Τούτσι (Stanley Tucci), ο οποίος πρωταγωνίστησε στην αρχική ταινία δήλωσε πρόσφατα στο Variety: «Ξέρω ότι το δουλεύουν. Αν συμβεί, θα ήμουν πολύ χαρούμενος, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω καμία πληροφορία. Διαφορετικά, θα πάω "στη φυλακή των ηθοποιών" ή κάτι τέτοιο. [Το πρωτότυπο] ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα ποτέ».

The sequel to ‘The Devil Wears Prada’ is set for release on May 1st, 2026. pic.twitter.com/vBkZHPa5sj — Pop Crave (@PopCrave) May 22, 2025

Η ταινία βασίστηκε στο αποκαλυπτικό μυθιστόρημα της Λόρεν Γουάιζμπεργκερ του 2003, το οποίο περιέγραφε την εφιαλτική εμπειρία μιας νεαρής γυναίκας που εργαζόταν σε ένα περιοδικό μόδας (η συγγραφέας είχε εργαστεί ως προσωπική βοηθός της εκδότριας της αμερικανικής Vogue, Άννα Γουίντουρ).

Το λαμπερό καστ περιλάμβανε την Μέριλ Στριπ ως την παντοδύναμη αρχισυντάκτρια του περιοδικού «Runway» Miranda Priestly. Η Αν Χάθαγουεϊ ήταν η Andrea Sachs, μία νεαρή και φιλόδοξη δημοσιογράφος που προσλαμβάνεται ως βοηθός της Priestly, μία θέση για την οποία «ένα εκατομμύριο κορίτσια θα σκότωναν». Η Μπλαντ υποδύθηκε την αγχωμένη πρώτη βοηθό της Priestley, η οποία έπρεπε να καθοδηγήσει την Andy στα νέα της καθήκοντα.

Η Αλίν Μπρος ΜακΚίνα έχει αναλάβει το σενάριο, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στην σκηνοθεσία ο Ντέιβιντ Φράνκελ και στην παραγωγή η Γουέντι Φίνερμαν. Το νέο κεφάλαιο φέρεται να ακολουθεί την Priestly αντιμέτωπη όχι μόνο με την κρίση που μαστίζει τις εκδόσεις περιοδικών αλλά και με μια απρόσμενη πρόκληση από το παρελθόν της.

Η άλλοτε αγχωμένη βοηθός της έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή διευθύντρια σε έναν όμιλο ειδών πολυτελείας, κατέχοντας τα διαφημιστικά έσοδα που η Miranda χρειάζεται απεγνωσμένα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.