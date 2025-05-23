Στις κινηματογραφικές αίθουσες της Τουρκίας προβάλλεται από σήμερα η ταινία «Υπάρχω» για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη

Στις κινηματογραφικές αίθουσες ολόκληρης της Τουρκίας προβάλλεται από σήμερα, 23 Μαΐου, η ταινία «Υπάρχω» για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη.
Η ταινία προβάλλεται στην Τουρκία υπό τον τίτλο «Stelios» και κάτω από αυτόν στην αφίσα αναγράφεται το τραγούδι με τον τουρκικό στίχο, με το οποίο ο Στέλιος Καζαντζίδης έγινε γνωστός στη γειτονική χώρα: «Bekledim de gelmedin» (Περίμενα και δεν ήρθες).
Οι αφίσες της ταινίας ήδη κοσμούν τους τουρκικούς κινηματογράφους, από άκρη σε άκρη της χώρας, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Άγκυρα και η Σμύρνη, αλλά ακόμη και σε μικρές πόλεις κοντά στα σύνορα με τη Συρία και το Ιράκ.
Η πρεμιέρα έγινε χτες, 22 Μαΐου, στην Κωνσταντινούπολη σε μία ειδική προβολή που παρακολούθησαν ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, διπλωμάτες, Έλληνες και Τούρκοι δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες και Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Πόλη.
Η ταινία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό και χειροκροτήθηκε θερμά μετά την προβολή, η οποία έγινε σε μία κατάμεστη κινηματογραφική αίθουσα που βρίσκεται δίπλα στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του ελληνικού Γενικού Προξενείου στο Πέρα.
