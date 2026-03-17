«Dune 3»: Αυτές είναι οι αφίσες των πρωταγωνιστών – Εντυπωσιακός ο Τιμοτέ Σαλαμέ

Η ταινία προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου, σε μία μάχη για το box office, καθώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με το «Avengers: Doomsday»

Μετά την πρώτη εικόνα που αποκάλυψε ο Τιμοτέ Σαλαμέ ως Paul Atreides, ο επίσημος λογαριασμός της Warner Bros στο Instagram έδωσε στη δημοσιότητα μια σειρά από πόστερ των πρωταγωνιστών του «Dune: Part Three». Η ταινία που αποτελεί το πολυαναμενόμενο φινάλε της τριλογίας του Ντενί Βιλνέβ προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου, σε μία μάχη για το box office, καθώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με το «Avengers: Doomsday».

Το υλικό αποκαλύπτει έναν Paul Atreides ριζικά αλλαγμένο σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ταινίες. Ο Σαλαμέ εμφανίζεται πιο καταβεβλημένος από ποτέ, με το πρόσωπό του να φέρει ρυτίδες γύρω από τα μάτια και κόκκινες ουλές.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DUNE (@dunemovie)

Τα υπόλοιπα πόστερ των πρωταγωνιστών συστήνουν τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του κακού Scytale, ενώ επιβεβαιώνουν την επιστροφή των γνώριμων ηρώων όπως της Ζεντάγια ως Chani, της Ρεμπέκα Φέργκιουσον ως Lady Jessica, του Τζος Μπρόλιν ως Gurney Halleck και του Χαβιέρ Μπαρδέμ στον ρόλο του Stilgar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το καστ συμπληρώνουν η Φλόρενς Πιου (πριγκίπισσα Irulan), η Άνια Τέιλορ-Τζόι (Alia Atreides) και ο Ιζάκ ντε Μπανκολέ στον ρόλο του Farok. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστροφή του Τζέισον Μομόα, ο οποίος επανέρχεται ως Hayt, μετά την απουσία του από το δεύτερο μέρος. Στο πλευρό τους θα είναι επίσης ο Νακόα-Γουλφ Μομόα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη λεζάντα της ανάρτησης προαναγγέλλεται το teaser της ταινίας, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις επόμενες ώρες. Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, το τρίτο μέρος βασίζεται στο βιβλίο του Φρανκ Χέρμπερτ «Dune Messiah» (1969). Το franchise αποτελεί ήδη παγκόσμιο φαινόμενο, με τις δύο πρώτες ταινίες να έχουν συγκεντρώσει συνολικά 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

