Στίβεν Σπίλμπεργκ: Η τρυφερή εμφάνιση με την εγγονή του στα Όσκαρ

Στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, οι υποψήφιοι συνήθως συνοδεύονται από τους συντρόφους τους ή όπως στην περίπτωση του Λεονάρντο Ντι Κάπριο από τη μητέρα τους. Για την 98η απονομή, ο θρυλικός σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ προτίμησε να έχει στο πλευρό του, την εγγονή του Πόπι Γκάβιγκαν, η οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί.

Για τη σπάνια οικογενειακή έξοδο, ο Σπίλμπεργκ επέλεξε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν με παπιγιόν, ενώ η 13χρονη κόρη της Τζέσικα Καπσόου και του Κρίστοφερ Γκάβιγκαν, εντυπωσίασε με ένα γαλάζιο σατέν φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ένα κόκκινο clutch. Μάλιστα, η αδελφή της, Ιβ, είχε επίσης συνοδεύσει τον παππού της το 2024, κάνοντας τη δική της πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, σύμφωνα με το Vanity Fair Ισπανίας.

Steven Spielberg’s granddaughter looks extremely uncomfortable! Like she is being forced to be there for optics after the highly disturbing info we learned about him this year. pic.twitter.com/ZJiEGQBpGw — Matt Wallace (@MattWallace888) March 17, 2026

Αν και ο 79χρονος πλέον Σπίλμπεργκ απολαμβάνει τις στιγμές με την οικογένειά του, στο παρελθόν είχε εξομολογηθεί πως η απόκτηση παιδιών δεν ήταν πάντα στα άμεσα σχέδιά του.

«Δεν ήθελα να αποκτήσω παιδιά, καθώς πήγαινα από τη μία ταινία στην άλλη και από το ένα σενάριο στο άλλο», είχε αποκαλύψει στο Variety το 2022 προσθέτοντας: «Δεν μου πέρασε καν από το μυαλό μέχρι τα μισά των γυρισμάτων του Ε.Τ. Σε εκείνη την ταινία, ένιωσα γονιός. Ήμουν κυριολεκτικά πολύ προστατευτικός με όλο το καστ και ειδικά με την Ντρου Μπάριμορ, που ήταν μόλις 6 ετών».

Μετά την ταινία, η κοσμοθεωρία του άλλαξε ριζικά. «Ήταν η πρώτη φορά που μου πέρασε από το μυαλό ότι ίσως θα μπορούσα να γίνω πατέρας. Ένιωσα πραγματικά ότι αυτή θα ήταν η μεγάλη μου παραγωγή», ανέφερε. «Έχω επτά παιδιά και έξι εγγόνια, οπότε ο Ε.Τ. λειτούργησε πολύ καλά για μένα», κατέληξε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.