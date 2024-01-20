Το «Mission: Impossible - Dead Reckoning» είναι μία ανάσα από την αμερικάνικη πρεμιέρα στο Paramount+.

Το έβδομο κεφάλαιο του διάσημου franchise της Paramount Pictures θα είναι διαθέσιμο από τις 25 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η ταινία η οποία έχει μια μικρή αλλαγή στον τίτλο της, καθώς το πρώτο μέρος (Part 1) έχει αφαιρεθεί θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως μέσω της πλατφόρμας από τον Φεβρουάριο.

'Mission: Impossible - Dead Reckoning' Gets Paramount+ Release Date, Drops 'Part One' From Title https://t.co/yoalK4Jm2g — Variety (@Variety) January 18, 2024

Σημειώνεται ότι η μικρή αλλαγή έγινε λόγω αναβολής της πρεμιέρας της επερχόμενης όγδοης ταινίας που είχε τον τίτλο «Dead Reckoning Part Two», εξαιτίας της απεργίας των ηθοποιών του Χόλιγουντ. Έτσι από τις 28 Ιουνίου του 2024 αναμένεται στις 23 Μαΐου του 2025, με νέο τίτλο, αναφέρει το Variety.

Στο «Mission Impossible 7» ο Ίθαν Χαντ μαζί με την IMF ομάδα του «αναλαμβάνουν την πιο επικίνδυνη αποστολή της καριέρας τους, καθώς ο έλεγχος του μέλλοντος και η μοίρα του κόσμου απειλούνται από έναν μυστηριώδη και πανίσχυρο εχθρό». Στο πλευρό του Τομ Κρουζ πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Χέιλι 'Ατγουελ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Πομ Κλεμεντιέφ, Σάιμον Πεγκ και Βανέσα Κέρμπι.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κρίστοφερ ΜακΚουάρι, ο οποίος θα βρίσκεται στο τιμόνι και της όγδοης επικίνδυνης αποστολής του Κρουζ με πολλούς παλιούς συμπρωταγωνιστές του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

